Ростов-на-Дону, 20 августа, 2018, 23:08 — ИА Регнум. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в скором времени обнародует результаты расследования авиакатастрофы в аэропорту Ростова-на-Дону. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МАК 20 августа, «формирование проекта Окончательного отчёта (в котором будут указаны причины крушения Boeing 737−800 авиакомпании FlyDubai 19 марта 2016 года) находится на завершающем этапе».

Donland.ru Место крушения Boeing 737

МАК информирует, что комиссия провела полный комплекс работ. Вместе с тем необходимо ещё завершить исследования, связанные с индикатором отображения информации на лобовом стекле (Head-Up Display, HUD) производства компании Rockwell-Collins, США.

«HUD имеет дополнительный сертификат типа (Supplemental Type Certificate) и был установлен в дополнение к стандартному приборному оборудованию кабины пилотов на рабочем месте командира воздушного судна. Оборудование служит для визуализации пилоту основных параметров полета самолета. Анализ записи бортового параметрического самописца показал, что HUD в ходе аварийного полета находился во включенном (рабочем) состоянии», — сказано в сообщении.

Разработчик устройства выполнил расчеты для восстановления индикации HUD по записи бортового параметрического самописца. Из-за значительной сложности этой работы первый этап был закончен в феврале 2018 года. Информация представлена в ограниченном объеме, в виде отдельных «фотографий» в заданные моменты времени.

По заярвлению компании-разработчика оборудования, воссоздание изображения в форме потокового видео является очень сложной задачей, требующей времени. Индикация HUD, которую мог наблюдать командир разбившегося самолёта, может иметь важное значение для установления причин происшествия и выработки рекомендаций по повышению безопасности полетов.

«В связи с этим комиссия по расследованию изучает технические возможности имеющихся тренажеров, оснащенных HUD, по воссозданию условий аварийного полета и индикации HUD. По результатам оценки будет принято решение о целесообразности проведения тренажерного эксперимента для воссоздания показаний HUD, которые могли отображаться в ходе аварийного полета», — отметили в комитете.

Напомним, расследование авиакатастрофы проводится совместно с представителями Национального комитета по безопасности на транспорте США (государства разработчика и изготовителя воздушного судна) и Сектора расследования авиационных происшествий ОАЭ (государства регистрации и эксплуатанта авиалайнера).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 19 марта 2016 года трагически оборвалась жизнь 62 человек — 55 пассажиров и семи членов экипажа, летевших в Ростов-на-Дону из Дубая. Воздушное судно рухнуло рядом со взлётно-посадочной полосой ростовского аэропорта при заходе на посадку. Посадить авиалайнер пилоты пытались в сложных метеоусловиях.

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