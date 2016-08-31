Ростов-на-Дону, 31 августа, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Психологически здоровыми и стрессоустойчивыми признаны пилоты, находящиеся за штурвалом разбившегося в аэропорту Ростова-на-Дону 19 марта Boeing-737−800, летевшего из ОАЭ. Паники у экипажа вплоть до столкновения железной птицы с землей не было, поэтому пока остаются загадкой их действия. Как пишет «Коммерсантъ», привод стабилизатора авиалайнера проверят на исправность в лаборатории США, возможно, причина ухода самолёта в пике кроется в этом.

donland.ru Место крушения Boeing-737

При заходе на третий круг командир задал двигателям чуть ли не взлетный режим, из-за которого нос самолёта начал задираться, авиалайнер вышел на критические углы атаки и начал терять скорость. Компенсировать ошибку командир решил с помощью стабилизатора высоты, из-за чего железная птица ушла в пике. При этом второй пилот опасность положения осознавал, но исправить ситуацию не смог. Не исключено, что из-за двух неудавшихся попыток приземлиться командир экипажа сделал это в состоянии ступора, а второй пилот запаниковал.

Техническая экспертиза привода руля высоты и стабилизатора запланирована на октябрь.

Напомним, что ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил о том, что расследование авиакатастрофы Boeing-737 в воздушной гавани Ростова-на-Дону практически завершено. Уголовное дело по факту авиакатастрофы было возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Авиалайнер авиакомпании FlyDubai с 55 пассажирами на борту и семью членами экипажа рухнул 19 марта в 3:40. Основная версия причин катастрофы — ошибка пилотирования.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, память пассажиров рокового рейса FZ981 увековечат в годовщину со дня трагедии. В Ростове-на-Дону будет установлен мемориал «Прерванный полет». На территории аэропорта Донская митрополия планирует возвести храм.