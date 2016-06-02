Ростов-на-Дону, 2 июня, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Макет мемориала «Прерванный полёт», который установят в Ростове-на-Дону в память жертв авиакатастрофы Boeing-737, готов. Об этом ИА REGNUM проинформировали в администрации областного центра 2 июня.

rostov-gorod.ru Эскиз монумента «прерванный полёт»

В основе памятника, который будет установлен в сквере перед зданием международного аэропорта донской столицы, — голубь, символизирующий души тех, кто был на борту рейса FZ-981в ночь на 19 марта. Птица также будет символизировать связь между землей и небом. Автором эскиза выступил известный ростовский скульптор Анатолий Скнарин.

Напомним, что эскиз мемориала был представлен на 40-й день после трагедии. Доработок проект практически не потребовал, и его сразу утвердили.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 19 марта трагически оборвалась жизнь 62 человек, летевших из аэропорта Дубая (ОАЭ). 55 пассажиров летели с жаркого курорта домой, обслуживали полёт семь членов экипажа. Самолет упал рядом со взлётно-посадочной полосой. Ни один человек при крушении воздушного судна авиакомпании FlyDubai не выжил.

Процедура выдачи останков тел погибших родственникам практически завершена. Со многими жертвами авиакатастрофы уже простились друзья, близкие, коллеги и проводили их в последний путь.

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