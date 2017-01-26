Ростов-на-Дону, 26 января, 2017, 13:33 — ИА Регнум.

19 марта текущего года, спустя ровно год после крушения лайнера Boing-737 авиакомпанииFlyDubai, память жертв авиакатастрофы будет увековечена. Мемориал «Прерванный полёт» установят в Ростове-на-Дону в сквере перед аэрогаванью. Об этом сообщил в ходе ежегодной пресс-конференции донской губернатор Василий Голубев, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Rostov-gorod.ru Эскиз «Прерванный полёт»

Макет памятника был создан в июне 2016 года и практически сразу же получил одобрительную оценку. Автором эскиза выступил известный ростовский скульптор Анатолий Скнарин. В основе его идеи — голубь, символизирующий души тех, кто был на борту злополучного рейса FZ-981 в ночь на 19 марта. Птица будет символизировать связь между небом и землей.

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«Прерванный полет»: 40 дней прошло со дня крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 19 марта 2016 года в ростовском небе трагически оборвалась жизнь 62 человек, летевших из аэропорта Дубая (ОАЭ). В их числе — 55 пассажиров, включая 40 жителей Дона, и семь членов экипажа. Железная птица рухнула рядом со взлётно-посадочной полосой.

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Память жертв крушения Boeing-737 в Ростове-на-Дону увековечат через год

Что стало причиной авиакатастрофы, пока неизвестно. Расследование дела по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» продолжается.

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