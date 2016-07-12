Ростов-на-Дону, 12 июля, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Авиакомпания Flydubai, чей самолёт потерпел крушение в ростовском аэропорту в ночь на 19 марта этого года, уже выплатила компенсации семьям 27 жертв авиакатастрофы Boeing-737. Об этом ИА REGNUM 12 июля проинформировали в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Как пояснил президент ВСС Игорь Юргенс, указанные выплаты составляют 2,025 млн рублей.

flydubai.com Самолет авиакомпании Flydubai

Консультанты союза с момента крушения авиалайнера принимают участие в переговорах с дубайской стороной, и эта работа будет продолжена до окончания урегулирования процесса выплат. В авиакомпанию переданы пакеты документов по 28 погибшим россиянам, члены семей 17 жертв авиакатастрофы ещё собирают необходимый пакет документов.

По словам Юргенса, не все родственники погибших собираются получить предлагаемые компенсации в размере 2,025 млн рублей, рассчитывая взыскать с авиакомпании и ее страховщика значительно более крупные суммы через суд.

«До этих лиц в индивидуальном порядке доводится информация о необходимости предоставления документов для получения так называемой «предварительной» компенсации в полном размере, что впоследствии не лишает граждан права претендовать на большие суммы компенсаций, в том числе посредством обращения в суд», — пояснил Юргенс. Кроме того, 11 иностранных юридических компаний предлагают свои правовые услуги пострадавшим и готовы в каждом конкретном случае дать необходимые рекомендации.

Напомним, что выплаты осуществляются в соответствии с международным законодательством — Монреальской конвенцией, к которой ОАЭ, в чьей юрисдикции находится Flydubai, присоединились в 1999 году. Авиакомпания по согласованию со страховщиком ответственности приняла решение выплатить членам семей жертв катастрофы по 2,025 млн рублей за каждого погибшего. В эту сумму входят 135,5 тыс. рублей, которые выплатили родственникам в качестве предварительной финансовой помощи в первые дни после трагедии.

Не исключено, что авиакомпания может выплатить дополнительные средства по фактическому ущербу.

«Пострадавшие должны ответить на вопросы анкеты, предложенной авиаперевозчиком, и приложить документы, подтверждающие фактический ущерб, причиненный каждому конкретному заявителю. Таковым не обязательно должен быть иждивенец. Если сумма доказанного и обоснованного, документально подтверждённого ущерба превысит 2,025 млн рублей, то авиакомпания по согласованию со страховщиком может принять решение о выплате дополнительной финальной компенсации. Если нет, то сумма выплат будет ограничена произведенной выплатой в этом размере», — отметил Юргенс.

Как пояснили в ВСС, в случае отказа авиакомпании либо страховой компании от выплаты возмещения в большем размере, доказать необходимость дополнительной выплаты предстоит через суд.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в авиакатастрофе, которая произошла в ростовском небе ночью 19 марта, погибли 62 человека. На борту рейса FZ981 находились 55 пассажиров, которые возвращались с жаркого курорта домой, и семь членов экипажа. Выжить не удалось никому. В знак уважения перед погибшими авиакомпания Flydubai отказалась от номера рейса, заменив его на другой, а также создала сайт.

Подробнее: Память жертв рейса FZ981 можно почтить на специальном сайте от FlyDubai

Отметим, что память жертв крушения в Ростове-на-Дону у здания аэропорта увековечат. В годовщину трагедии будет установлен памятник «Прерванный полет», эскиз которого уже утвержден. Автором монумента выступит известный ростовский скульптор Анатолий Скнарин.

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