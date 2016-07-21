Ростов-на-Дону, 21 июля, 2016, 16:43 — ИА Регнум. На территории международного аэропорта Ростова-на-Дону Донская митрополия планирует возвести храм. По мнению митрополита Меркурия, в церкви не только будут молиться о погибших, сюда «будут приходить люди и вспоминать о той страшной трагедии». Об этом сообщили ИА REGNUM 21 июля в Ростовской-на-Дону епархии.

donland.ru Место крушения авиалайнера

«Вопрос о строительстве храма на территории аэропорта будет продуман, разумеется, храм нужен», — сказал митрополит.

Стоить отметить, что в ростовском аэропорту уже существует часовня Архистратига Божия Михаила, где была совершена панихида по погибшим на сороковой день после авиакатастрофы. Воздушное судно Boeing 737−800 рухнуло в ночь на 19 марта рядом со взлетно-посадочной полосой. Никто из 62 пассажиров и членов экипажа не выжил.

Напомним, в память о жертвах трагедии будет установлен мемориал «Прерванный полет», эскиз которого уже утвержден. Установить памятник планируется в годовщину авиакатастрофы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакомпания Flydubai, чей самолёт разбился на Дону, выплатила компенсации в размере 2,025 млн рублей семьям 27 жертв авиакатастрофы Boeing-737. Но пока документы предоставили не все родственники погибших.

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