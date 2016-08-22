Ростов-на-Дону, 22 августа, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Расследование авиакатастрофы Boeing-737 в Ростове-на-Дону, которая унесла 62 человеческие жизни, находится практически в «завершающей стадии». Об этом сегодня, 22 августа, в эфире «Вести ФМ» заявил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

donland.ru Место крушения Boeing-737

Напомним, что уголовное дело по факту авиакрушения было возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») 19 марта — в день, когда железная птица рухнула в аэропорту донской столицы. Основная версия причин трагедии — ошибка пилотирования.

Борт авиакомпании FlyDubai потерпел крушение в ростовском аэропорту в 3:40 19 марта этого года. Воздушное судно совершало рейс FZ981 из международного аэропорта Дубай в Ростов-на-Дону. С отдыха домой возвращались 55 пассажиров. Полет осуществляли семь членов экипажа. Никто из находившихся на борту людей не выжил.

За официальным расследованием причин крушения авиалайнера наблюдают независимые эксперты, они же занимались всё это время собственным расследованием. В Чикаго в апреле был начат судебный процесс в отношении компании Boeing. Авиакомпания Flydubai, чей самолёт потерпел крушение в ростовском аэропорту, уже выплатила компенсации некоторым семьям погибших в размере 2,025 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону память погибших пассажиров рейса FZ981 увековечат в годовщину со дня трагедии. У здания воздушной гавани будет установлен мемориал. Также авиакомпания запустила сайт, на котором неравнодушные жители всего мира оставляют соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы. Кроме того, на территории международного аэропорта Ростова-на-Дону Донская митрополия планирует возвести храм. В церкви не только будут молиться о погибших, сюда «будут приходить люди и вспоминать о той страшной трагедии».

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