Ростов-на-Дону, 2 марта, 2017, 13:15 — ИА Регнум.



Flydubai.com Самолёт FlyDubai

Семьи 52 жертв авиакатастрофы Boeing-737 получили компенсации по 2,025 млн рублей. В общей сложности 105 млн рублей родным погибших перечислила дубайская авиакомпания FlyDubai, чей борт рухнул в марте прошлого года в международном аэропорту Ростова-на-Дону. Как уточнил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, выплачены пока предварительные компенсации.

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Члены семей погибших пассажиров рейса FZ981 будут судиться в США с Boeing

«Если бы Россия была участницей Монреальской конвенции, то выплаты были бы гораздо выше. Именно эта авиакатастрофа показала необходимость совершенствования страховой защиты россиян при авиаперевозках. В результате конвенция была внесена на ратификацию в Госдуму РФ. Надеемся, что в скором времени будет принят этот закон, и наша страна станет полноправной участницей этой конвенции», — сказал Юргенс.

По его словам, перевозчик также может выплатить дополнительные средства по фактическому ущербу. За этим видом компенсации в авиакомпанию обратились родственники 37 погибших. Причем, фактический ущерб должен быть подтвержден документально и доказан. В ином случае взыскивать сумму придется через суд.

Напомним, выплаты проходят в соответствии с международным законодательством — Монреальской конвенцией, к которой ОАЭ присоединились в 1999 году. В сумму компенсаций входят 135,5 тыс. рублей, которые получили родственники в качестве предварительной финансовой помощи в первые дни после трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакатастрофа, которая произошла в ростовском небе в ночь на 19 марта 2016 года, унесла жизни 62 человек. На борту рейса FZ981 находились 55 пассажиров и семь членов экипажа. В знак уважения перед жертвами крушения лайнера авиакомпания FlyDubai отказалась от номера рейса, заменив его на другой.

В Ростове-на-Дону решено увековечить память жертв авиакатастрофы. Произойдет это 19 марта текущего года. Спустя ровно год после трагедии в сквере у ростовского аэропорта будет установлен памятник «Прерванный полет».

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