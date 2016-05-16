Ростов-на-Дону, 16 мая, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) передал шифров речевого самописца в комиссию по расследованию крушения Boeing-737 авиакомпании FlyDubai. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Межгосударственного авиационного комитета 16 мая, голоса членов экипажа были идентифицированы с участием пилотов авиакомпании FlyDubai.

kremlin.ru Бортовой самописец

Один из «черных ящиков», уцелевших при падении самолета, расшифровывали эксперты МАК совместно с коллегами из США и ОАЭ. Процесс длился около двух недель — с 28 апреля по 12 мая. Запись, которая длилась 2 часа 3 минуты 49 секунд, тщательно прослушивалась, все переговоры экипажа были перенесены на бумагу.

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Работа комиссии по расследованию авиакатастрофы с участием Boeing-737 продолжается. Председатель комиссии по расследованию и уполномоченные представители государств проинформировали друг друга о проводимых текущих работах и определили дальнейшие направления. Стороны продолжат регулярные контакты и обмен информацией в соответствии со стандартами ИКАО.

Напомним, что самолёт авиакомпании FlyDubai рухнул рядом со взлетно-посадочной полосой в аэропорту Ростова-на-Дону, где должен был приземлиться в ночь на 19 марта. Авиакатастрофа унесли 62 человеческие жизни, в том числе 55 пассажиров. Обслуживали рейс FZ-981 семь иностранных членов экипажа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на этой неделе семьям погибших в авиакатастрофе начнут выдавать останки родственников. Процедурой займется Бюро судебно-медицинской экспертизы Ростовской области сразу после выдачи разрешительных документов.