Ростов-на-Дону, 20 марта, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону почтил память жертв авиакатастрофы, которая 19 марта 2016 года потрясла не только Донской край. Тысячи жителей не только российских регионов, но и других стран выразили соболезнования родным, оказавшихся на борту злополучного рейса авиакомпании FlyDubai. Накануне в память 62 человек, летевших из дубайского аэропорта в Ростов-на-Дону, у здания аэропорта открыт мемориал «Прерванный полет», передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта.

Rostov-gorod.ru Мемориал «Прерванный полет»

Donland.ru Памятник

Разделить боль утраты спустя ровно год после трагедии пришли десятки горожан. Среди них — глава Минтранса РФ Максим Соколов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев. Присутствующие почтили память жертв крушения авиалайнера минутой молчания. Затем митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил заупокойную литию по погибшим в авиакатастрофе.

«Эта трагедия — общая боль для всех. Имена погибших навсегда останутся в наших сердцах. Я глубоко соболезную родственникам, друзьям, знакомым, всем землякам», — обратился к собравшимся глава региона.

Donland.ru Трагедия отозвалась в сердцах тысяч людей

Напомним, решение увековечить память пассажиров и членов экипажа разбившегося Boeing-737 было принято год назад. Макет разработал заслуженный художник РФ Анатолий Скнарин. В июне прошлого года проект был одобрен. Скульптор изобразил голубя, который символизирует души жертв авиакатастрофы, а также связь между небом и землей. На постаменте выбиты имена погибших.

Donland.ru Лития по погибшим

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 19 марта 2016 года в ростовском небе трагически оборвалась жизнь 62 человек — 55 пассажиров и семи членов экипажа. Авиалайнер рухнул при заходе на посадку в сложных метеоусловиях. Обломки самолёта были разбросаны на площади 250 на 400 метров. Также была повреждена взлетно-посадочная полоса. Спустя двое суток воздушная гавань вновь принимала и отправляла авиарейсы.

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