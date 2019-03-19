Ростов-на-Дону, 19 марта, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Сегодня, 19 марта, жители Ростова-на-Дону и области вспоминают жертв авиакатастрофы, которая унесла жизни 62 человек. Самолёт авиакомпании FlyDubai разбился в международном аэропорту Ростова-на-Дону в 2016 году. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве транспорта региона, к монументу, установленному в память погибших, люди возлагают цветы.

Donland.ru Место крушения Boeing 737

У памятника, который символически назван «Прерванный полет», чиновники и горожане вспоминают тех, кто не вернулся домой.

В социальных сетях интернет-пользователи выражают соболезнования семьям погибших и вспоминают тот день, будто это было вчера.

«Была плохая погода — ураган. Помню, в окно видно было, как самолёты кружили вечером. А утром прочитала такую жуткую новость», — поделилась Инна С.

«По-моему в три часа ночи он разбился. Тогда ещё снег с дождём шёл», — отметил Вадим Р.

«Ужасная была погода. Я тогда до глубокой ночи засиделся, а утром такая горькая весть», — вспоминает Михаил Ч.

«Я тогда в Москве был. Как узнал, все гулянки отменил. Скорбим», — написал Алишер Н.

«Царство небесное погибшим. До сих пор не верится, что здесь рядом с домом разбились люди. Это ужасно! В это просто не хочется верить», — пишет Анастасия Н.

Напомним, пассажирский Boеing 737−800, летевший из Дубая, пытался сесть в ростовском аэропорту при плохих погодных условиях. Но специалисты Международного авиационного комитета в ходе расследования пришли к выводу, что к трагедии привела ошибка пилота.

Читайте также: Годовщина крушения Boeing-737 в Ростове-на-Дону: «Это общая боль для всех»

МАК установил причины крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне третьей годовщины со дня авиакатастрофы посредством местных массмедиа была распространена информация о якобы хранящихся в бомбоубежище личных вещах погибших. Сообщение оказалось диггерской байкой.