Гаванская встреча Патриарха Кирилла и Папы Франциска I
Почему украинские греко-католики назвали себя «православной Церковью»
Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) архиепископ Святослав Шевчук сделал во время выступления в Университете колледжа святого Михаила в Канаде любопытное заявление. «Нас сегодня называют единственно самой большой преградой для православно-католического примирения мирового масштаба, —...
7 октября 2016
Ватикан и РПЦ сближаются на основе личных встреч
В Москве начал работу Летний институт для представителей Римско-католической церкви — католических священнослужителей и мирян из Италии, Франции, Испании и Румынии, обучающихся в Папских университетах Рима, сотрудников подразделений Ватикана и представителей академического сообщества. Он продлится...
30 августа 2016
ВИДЕО: Католики и православные хотят объединиться для помощи Сирии
Обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский убежден в том, что совместная помощь православных и католиков в восстановлении разрушенных храмов Сирии — это не что иное, как практическое воплощение совместной декларации, принятой в Гаване патриархом Кириллом и папой Франциском. В ходе визита в...
20 апреля 2016
Экуменизм уходит в прошлое – наступает Сретение
Экуменизм уходит в прошлое, уступая дорогу новому процессу, рожденному на Кубе встречей папы Римского Франциска и патриарха Московского Кирилла. Многие публицисты и церковные лидеры, описывая Гаванский диалог и его последствия, употребляют слово «экуменизм» в его различных производных. Но это уже...
27 февраля 2016
Мусульмане Ближнего Востока задумались о диалоге с христианами
Встреча первоиерархов Католической и Православной церквей в Гаване может стать прологом к объединению мировых религий в борьбе за сохранение традиционных ценностей. О желании присоединиться к межрелигиозному диалогу недавно объявил Ахмед аль-Тайеб, великий имам каирского университета Аль-Азхара...
24 февраля 2016
Католические мракобесы увидели во Франциске «псевдопапу»
Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 14 — 20 февраля стали: папа Римский Франциск объяснил смысл Гаванской встречи; США и Саудовская Аравия должны объединить свои усилия с усилиями русских; спровоцируют ли президентские выборы в США раскол между протестантами...
21 февраля 2016
В РПЦ удивлены униатской критике декларации Папы и Патриарха
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в Русской православной церкви удивлены критике греко-католиков (униатов) Украины совместной декларации, которую подписали 12 февраля на Кубе предстоятель РПЦ и Папа Римский Франциск. Об этом патриарх заявил сегодня, 21 февраля, в беседе с...
21 февраля 2016
Патриарх Кирилл: Раскол между Православной и Католической церковью остается
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал возможность воссоединения Русской православной церкви и Римско-Католической церковью. Свое мнение на этот счет Патриарх высказал в беседе с журналистами сегодня, 21 февраля, по итогам своей двухнедельной поездки по странам Латинской Америки и...
21 февраля 2016
Точка отсчета нового христианского Возрождения?
На встрече 12 февраля в Гаване первоиерархи православной и католической церквей приняли Декларацию, в которой призвали свою паству и клир к преодолению раскола в христианском мире. «Православные и католики должны научиться нести согласное свидетельство истины в тех областях, в которых это возможно...
21 февраля 2016
Фидель Кастро: «Борьба за мир — священная обязанность»
Лидер кубинской революции Фидель Кастро заявил, что борьба за мир — это самая священная обязанность каждого человека. В статье, опубликованной газетой Granma, Фидель Кастро напоминает, что почти всем религиях приходилось сожалеть о разрушении и ужасных последствиях войн. В этом отношении недавняя...
16 февраля 2016
Песков рассказал о желании патриарха и папы римского продолжить общение
Кремль приветствует состоявшуюся 12 февраля встречу главы РПЦ Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска. Об этом 15 февраля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы, безусловно, приветствуем подобную встречу», — сказал Песков. Он назвал это...
15 февраля 2016
Песков: Встреча патриарха и понтифика — абсолютно уникальное событие
Российское руководство считает важным желание патриарха Кирилла и папы римского Франциска продолжать начатый диалог и всячески приветствует его. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 15 февраля. «Мы безусловно приветствуем подобную встречу», — сказал...
15 февраля 2016
Голос совести 1,5 млрд христиан: «В мученичестве Церковь уже едина»
ИА REGNUM: Ваше Высокопреосвященство, какие практические шаги последуют по итогам встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Московского Кирилла? Как будут последовательно реализовываться затрагиваемые ими темы и решаться проблемные вопросы? — Прежде всего хочу сказать, что историческая встреча 12...
15 февраля 2016
Патриарх Кирилл завершил визит на Кубу
Несколько минут назад самолет, на котором Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает поездку по странам Латинской Америки, вылетел из аэропорта Хосе Марти (Гавана) в Асунсьон (Парагвай). Как было заявлено в ходе пресс-конференции председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона, которая...
14 февраля 2016
Разочарование Лондона: Ватикан мало что получил взамен в Гаване
СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 7 — 13 февраля о встрече в Гаване папы Римского Франциска и патриарха Московского Кирилла. Католический мир продолжает обсуждать эпохальную встречу в Гаване папы Франциска и патриарха Московского Кирилла. Radio Vaticana (Ватикан): в...
14 февраля 2016
Британские СМИ: придет время и народ России попросит помощи у Запада
«Войска Башара Асада, поддерживаемые боевыми самолетами Владимира Путина, сжимают кольцо вокруг Алеппо. Поток беженцев из региона военных действий в сторону турецкой границы усилился. Европа больше не имеет права делать вид, что ничего не происходит, такую роскошь, как новый миграционный кризис она...
14 февраля 2016
Встреча в Гаване: чему православные иерархи могут научиться у католических
По итогам встречи 12 февраля в Гаване первоиерархов Москвы и Рима, патриарха Кирилла и папы Франциска, многие православные в России спрашивали себя и друг друга: а нужна ли она была вообще? От того, как люди отвечали на этот вопрос, несложно было сложить мнение о том, какое самочувствие...
14 февраля 2016
Фидель Кастро принимал российского патриарха у себя дома
Встреча кубинского лидера Фиделя Кастро и российского патриарха Кирилла проходила за закрытыми дверями и длилась около часа. Во время общения в субботу, 13 февраля, собеседники обсудили ряд вопросов, в том числе международные отношения, сообщает пресс-служба РПЦ. «В ходе беседы обсуждали, в том...
14 февраля 2016
Рауль Кастро вручил патриарху Кириллу высшую государственную награду
Высшая награда, присуждаемая Государственным Советом Кубы, орден Хосе Мартина был вручен патриарху Кириллу во время его визита в республику. Награду российскому патриарху вручил в субботу, 13 февраля, глава государства Рауль Кастро, сообщает Radio Habana Cuba. На церемонии вручения ордена...
14 февраля 2016
«Куба станет столицей единства»
«Призыв к единству международного сообщества в борьбе против насилия и терроризма подчеркивает совместная декларация, подписанная в Гаване патриархом Кириллом и папой Франциском. Историческая встреча между главами русской православной и католической церквей закончилась подписанием документа...
13 февраля 2016