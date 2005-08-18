Ленинградская область, 18 августа, 2005, 10:33 — ИА Регнум. В Ленинградской области на 115 км автодороги Гостицы - Косколово в результате аварии погиб семилетний мальчик. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, трагедия произошла около 19:10 мск 17 августа. 45-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21099, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии пассажир автомобиля - мальчик 7 лет - от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Мужчина в удовлетворительном состоянии госпитализирован.

За прошедшие сутки 17 августа текущего года на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировано пять наиболее существенных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пять человек погибли, в том числе один ребенок, и один человек получил ранения. Нарядами ДПС за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано 35 водителей, по подозрению в совершении преступлений задержано 76 человек. За сутки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области угнано 33 автомобиля, задержано 26 транспортных средств, которые ранее находились в розыске.