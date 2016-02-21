Гавана, 21 февраля, 2016, 03:20 — ИА Регнум. На встрече 12 февраля в Гаване первоиерархи православной и католической церквей приняли Декларацию, в которой призвали свою паству и клир к преодолению раскола в христианском мире. «Православные и католики должны научиться нести согласное свидетельство истины в тех областях, в которых это возможно и необходимо», — говорится в Декларации.

cnstopstories.com Патриарх Московский и всей Руси Кирилл и папа Римский Франциск

Постоянный автор ИА REGNUMИгорь Бекшаев размышлял о том, что означают призывы, с которыми обратились к христианам Патриарх Кирилл и Папа Франциск.

Христианство несравненно больше доктринальных о нем мнений. «Согласное свидетельство истины» — это, вообще-то, и есть выражение христианства.

Если церкви и дальше станут двигаться совместно к пониманию подлинного выражения христианства и подтягивать к этому пониманию свою паству, то встречу в Гаване в дальнейшем можно будет считать точкой отсчета эпохи нового христианского возрождения.

Чтобы по настоящему преодолеть разногласия, то есть достичь подлинного и согласного понимания христианства («согласное свидетельство истины», как сказано в Декларации), потребуются решительные действия.

То, что иерархи Русской православной церкви готовы к таким действиям — безусловно хорошо. Особенно, если хорошо понимать, что состояние духовное православной паствы оставляет желать лучшего: ни для кого не секрет, что жесткое отношение к самой возможности состоявшейся встречи было у слишком многих верующих, которые считали и считают, что примирение православных и католиков возможно только на основе покаяния последних и их отречения от «ереси». Однако иерархи православной церкви не пошли на поводу у низкого духовного спроса и это — вдвойне хорошо.

«Все хорошее против всего плохого, все доброе против всего злого, и не просто «против», а деятельно исполняемое добром — это и есть христианство, «согласное свидетельство истины».

Подробности читайте здесь: Встреча в Гаване: чему православные иерархи могут научиться у католических

Все статьи автора: Игорь Бекшаев