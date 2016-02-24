Каир, 24 февраля, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Встреча первоиерархов Католической и Православной церквей в Гаване может стать прологом к объединению мировых религий в борьбе за сохранение традиционных ценностей. О желании присоединиться к межрелигиозному диалогу недавно объявил Ахмед аль-Тайеб, великий имам каирского университета Аль-Азхара. Редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский проанализировал историю и проблемы взаимоотношений суннитской ветви ислама и католицизма.

Иван Билибин. Двор мечети Ал-Азар и университетский комплекс Каира (фрагмент). 1900

Отношения ислама и католицизма всегда были непростыми, и главная проблема в них — это отсутствие единого центра принятия решений в мусульманском мире, что затрудняет поиск основы для диалога. Но если у шиитов существует, как и у католиков, вертикаль принятия решений, то в суннитском исламе всегда было много толкователей, и с приверженцами какого именно толкования договариваться Святому престолу — непонятно.

Архиепископ Барселоны кардинал Луис Мартинес Систач в связи с этой проблемой считает важным, с одной стороны, «возвращение к истокам» в текстах, «вдохновленных Богом», с другой стороны — переосмысление «мусульманских текстов в свете того, что мы сегодня живем в XXI веке». Обе эти задачи, по мнению Систача, должны решать исламские мистики — суфии, поскольку именно они и являются наиболее авторитетными толкователями смысла религиозных традиций.

Поскольку великий имам каирского университета Аль-Азхара Ахмед аль-Тайеб — суфий, то рассуждения о необходимости включения суфиев в диалог церквей — это пас Ватикана в его сторону и свидетельство серьезных его намерений. Найденный в Гаване формат диалога церквей дает основания думать, что к нему могут подключаться помимо христианских конфессий и мусульманские.

Если к Франциску и Кириллу присоединятся известные исламские лидеры, это со всей очевидностью докажет явление новой мировой силы, объединяющей всех людей Писания.

Подробности читайте здесь: Вслед за шиитами в Ватикан едут сунниты

Все статьи автора: Станислав Стремидловский