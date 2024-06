В Москве начал работу Летний институт для представителей Римско-католической церкви — католических священнослужителей и мирян из Италии, Франции, Испании и Румынии, обучающихся в Папских университетах Рима, сотрудников подразделений Ватикана и представителей академического сообщества. Он продлится с 26 августа по 4 сентября, сообщила пресс-служба Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия. В рамках двухнедельной программы участники посетят синодальные учреждения и духовные школы Московской патриархии, святые места, исторические и культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга. Известные ученые и церковные эксперты познакомят слушателей с духовной и культурной жизнью России, обсудят вопросы взаимоотношений Русской православной и Римско-католической церквей. Для участников будут также организованы ежедневные занятия по русскому языку.

о. Игорь Палкин/пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кто последует вслед за патриархом Кириллом и папой Франциском?

Проект Летнего института осуществлен при содействии Отдела внешних церковных сношений РПЦ, а также финансовой поддержке фонда «Русский мир» и католического фонда Urbi et orbi и «направлен на укрепление академического и гуманитарного сотрудничества между Московской патриархией и Святым престолом, что имеет особую значимость в свете встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском в Гаване 12 февраля 2016 года». Отметим, что Urbi et orbi является фондом американского происхождения. Он был создан четыре года назад по инициативе главного редактора американского католического портала Inside the Vatican доктора Роберта Мойнихана. Доктор Мойнихан — человек, симпатизирующий русскому православию и Церкви. В начале июля этого года он был с паломническим визитом в Москве, во время которого его принял глава ОВЦС митрополит Иларион (Алфеев). «Наши Церкви (Православная и Католическая — С.С.) сегодня развивают взаимодействие по многим направлениям, именно в данном контексте мы рассматриваем и контакты с фондом Urbi et orbi», — отметил митрополит.

Комментируя открытие работы Летнего института, Мойнихан подчеркнул, что проект «является лишь одной из целого ряда инициатив, призванных претворять Совместную декларацию, подписанную папой Франциском и патриархом Кириллом во время их исторической первой встрече в Гаване». Целью этих усилий является улучшение взаимопонимания между разделенными Католической и Русской православной церквями «на основе личных встреч» в контексте улучшения отношений между Россией и Западом, несмотря на все трудности и напряженность, а также между Православным миром в целом и Католическим миром, между латинской и византийской традицией. Как напоминает Мойнихан, в мае этого года в первой части программы обмена десяток молодых русских православных ученых пробыли в Риме в течение 10 дней, а также встретились с понтификом, после чего «один молодой русский сказал, что этот опыт был «одним из самых мощных и глубоких во всей моей жизни».

Личные встречи на сегодня остаются наиболее эффективным способом притирки католиков и православных. Уровень взаимодействия Святого престола и Московской патриархии опережает настроения в пастве и клире. В первую очередь, это касается Русской православной церкви, в которой сразу после встречи на Кубе патриарха Кирилла и папы Франциска произошел взрыв возмущения консервативной части церковного сообщества, чьи взгляды на католичество, похоже, сформированы даже не дореволюционной, а, скорее, советской историографией и идеологий. Активное неприятие любых контактов с иным миром — не обязательно даже католическим — входит в обязательный набор верований этих людей. Поэтому какие-либо институциональные контакты по линии Ватикан — Московская патриархия будут вызывать у них повышенное негодование. Игнорировать эту проблему не получится, решить ее «хирургическими методами» тоже, остается осторожно врачевать и искать общие направления для совместной работы с теми, кто готов двигаться вперед, выстраивая мосты и разрушая стены.

Одна из проблем, которую совместно могут решать две Церкви — необходимость заново евангелизировать христиан. Об этом на днях говорили на Межхристианском симпозиуме, который проходил в греческом городе Салоники по инициативе Францисканского института духовности при Папском Антонианском университете и богословского факультета Православного университета имени Аристотеля в Салониках. Папа Франциск направил участникам симпозиума специальное послание, отметив в нем, что в наши дни очень многие европейские христиане живут так, как будто Бога не существует, «не осознают дара полученной веры, не испытывают утешения и не участвуют в полной мере в жизни христианской общины». Именно ради них «необходима новая евангелизация христианских общин в Европе». То есть, нужно все начать сначала, с объяснения элементарных вещей, по словам апостола Павла, питать молоком, а не твердою пищею.

Начать сначала не с катехизиса и пояснения отличий одной Церкви от другой, а с преподавания основ учения Христа, чтобы на этом фундаменте люди учились выстраивать свою повседневную жизнь в семье и обществе. Некоторые протестантские Церкви и общины, видимо, уже трудно будет вернуть на этот путь, поскольку они идут вслед за мирской повесткой дня, а не пытаются формировать ее. Католическая и Русская Православная церкви в этом отношении ближе друг другу, поскольку считают принципиально важным для себя оставаться в рамках евангельских заповедей, но не формы, а духа. Они могут позволить действовать сообща, как это сейчас намечается в Южной Америке, где католики дают понять православным, что они не против миссионерской деятельности РПЦ на их канонической территории, причем, не только среди эмигрантов и их потомков, но и местного населения. Две Церкви посылают новых апостолов, и на этот раз не к язычникам, а к своим «заснувшим» христианам, которые утратили навыки быть солью для других.