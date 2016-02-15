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ИА REGNUM: Ваше Высокопреосвященство, какие практические шаги последуют по итогам встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Московского Кирилла? Как будут последовательно реализовываться затрагиваемые ими темы и решаться проблемные вопросы?

— Прежде всего хочу сказать, что историческая встреча 12 февраля между Папой Франциском и Патриархом Кириллом является одновременно и итогом, и началом. Итогом — потому что ей предшествовала кропотливая работа в течение более чем 50 лет, начиная со Второго Ватиканского Собора, на котором, также впервые за всё время взаимоотношений между двумя Церквами, присутствовали наблюдатели от Русской Православной Церкви. Это дало импульс к диалогу — то есть к обсуждению вопросов, важных для Церквей — который постепенно принял регулярные формы. Нельзя не вспомнить личности Митрополита Никодима, много для этого сделавшего.

Его Святейшество Патриарх был сопричастен этому процессу практически с самого начала. Наверное, сегодня он — единственный православный Первоиерарх, встречавшийся со всеми Римскими Понтификами, начиная с Павла VI. В этом отношении его встреча с Папой Франциском в качестве Предстоятеля Русской Православной Церкви — важнейший итог десятилетий межхристианского диалога. Он всегда проходил в духе взаимного уважения богатейшего наследия, накопленного обеими христианскими традициями. Это как раз позволяет совершиться новому началу — совместных действий.

Так, вопрос защиты христиан на Ближнем Востоке требует общих усилий и единой позиции со стороны двух крупнейших христианских деноминаций, и мы надеемся, что тревога Папы Франциска и Патриарха Кирилла будут должным образом воспринята политическим миром как голос совести полутора миллиардов людей. Однако, особенно в последнее время, стала очевидной опасность для свободного существования христианской системы ценностей и в «благополучных» частях мира. Об этом неоднократно заявляли оба христианских лидера. Убеждён, что их общая позиция поможет благополучному выходу современного общества из состояния ценностного кризиса, лежащего в основе многих политических, экономических и социальных проблем. И последнее. Очевидно, что сама продолжительность диалога свидетельствует о взаимном уважении и глубокой содержательности встречи.

ИА REGNUM: Что, на Ваш взгляд, даст договорённость двух лидеров христианских Церквей для России и постсоветского пространства в целом? Какие регионы выйдут на первый план?

— Межхристианский диалог в России — неотъемлемая и плодотворная часть общего процесса. Хочу подчеркнуть, что в последние 25 лет ему помогает общеполитическая ситуация. Я имею в виду конституцию и законы РФ, гарантирующие свободу совести. Это также нашло выражение и в регулярных встречах на высшем уровне между Государством Ватикан и Российской Федерацией и установлением — после более чем 200-летнего перерыва — дипломатических отношений в полном объёме. Не имея возможности говорить о других странах «постсоветского пространства», хочу выразить удовлетворение как разнообразием тем, так и конкретикой католическо-православного диалога в России. Накопленный опыт взаимного знания и уважения делает меня оптимистом!

ИА REGNUM: Будет ли эта встреча способствовать более тесным контактам Католических, Греко-Католических и Православных Церквей на Ближнем Востоке? В каком формате?

— Вы правы, обращая внимание на непростую «деноминационную карту» Ближнего Востока. Но трагическая ситуация последних лет привела к немыслимым бедствиям христиан этого региона, к миллионам христианских беженцев из Сирии и Ирака, независимо от конфессиональной принадлежности. Как ярко сказал Папа Франциск, «в мученичестве Церковь уже едина». Страдания мучеников взывают к решительным действиям, к восстановлению возможности для христиан вновь обрести родной кров и пользоваться прежней свободой вероисповедания. Сам факт совместного заявления Папы Франциска и Патриарха Кирилла свидетельствует о том, что дело не в недостаточном уровне межхристианского диалога, в том числе на Ближнем Востоке. Оно подтверждает, что христиане всех деноминаций будут продолжать всемерно содействовать миру.

ИА REGNUM: Чего пожелали бы лично Вы католикам и православным?

— Встреча Папы Франциска и Патриарха Кирилла — событие, важность которого трудно переоценить, но полностью это прояснится только в исторической перспективе. Сейчас мы, возможно, находимся в состоянии некоторой эйфории. Опыт нашего диалога показывает, что верность собственной традиции только способствует уважению традиции соседа и брата. Я уверен, что сохранение и приумножение этого духа будет и впредь помогать миру и процветанию общей Родины — то есть России.