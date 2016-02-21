Сан-Паулу, Бразилия, 21 февраля, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал возможность воссоединения Русской православной церкви и Римско-Католической церковью. Свое мнение на этот счет Патриарх высказал в беседе с журналистами сегодня, 21 февраля, по итогам своей двухнедельной поездки по странам Латинской Америки и в Антарктику.

Иван Шилов ИА REGNUM

Патриарх Кирилл назвал объединение Русской православной и Римско-Католической церквей чудом, до которого его поколение вряд ли доживет.

«Если говорить о воссоединении, то это будет Божье чудо, если мы когда-нибудь до этого доживем. У меня нет такой уверенности, что я буду свидетелем этого явления, но, может быть, кто-нибудь когда-нибудь доживет», — передает слова предстоятеля Русской православной церкви телеканал RT.

Патриарх подчеркнул, что Церкви нельзя сблизить, не говоря уже о воссоединении, договоренностью между двумя лидерами. «Пойду дальше: Церкви нельзя соединить даже договоренностью всей иерархии», — добавил Патриарх, которого цитирует РБК.

Также Кирилл призвал паству не бояться изменений в литургической жизни после его встречи с Папой Римским. Он напомнил, что на встрече не обсуждались богословские вопросы, разногласия по которым никуда не делись. «Мы честно говорим о разделении. Мы остаемся на тех позициях, на которых были наши отцы», — сказал Патриарх Кирилл.

Напомним, в ходе своего турне по странам Латинской Америке и в Антарктику Патриарх Кирилл встретился на Кубе 12 февраля с Папой Римским Франциском. Встреча предстоятелей Римско-Католической и Русской православной церквей стала первой со времен разделения Единой христианской церкви в 1054 году.