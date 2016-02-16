Гавана, 16 февраля, 2016, 21:17 — ИА Регнум. Лидер кубинской революции Фидель Кастро заявил, что борьба за мир — это самая священная обязанность каждого человека. В статье, опубликованной газетой Granma, Фидель Кастро напоминает, что почти всем религиях приходилось сожалеть о разрушении и ужасных последствиях войн. В этом отношении недавняя встреча в Гаване папы Франциска и патриарха Кирилла имеет исключительно важный характер, т.к. пробудила надежду в народах мира, уверен легендарный команданте, Об этом сообщает Кубинское агентство новостей (ACN).

Иван Шилов ИА REGNUM

Призыв к единству международного сообщества в борьбе против насилия и терроризма отмечен в совместнаой декларации, подписанной в Гаване патриархом Кириллом и папой Франциском. Историческая встреча между главами русской православной и католической церквей закончилась подписанием документа, который призывает все страны, участвующие в борьбе с этими бедствиями, перейти к разумным и эффективным действиям, пишет Prensa Latina.

«Мир был золотой мечтой человечества и страстным желанием народов в каждый из моментов истории. А борьба за мир — самый священный долг всех людей, независимо от своих религиозных убеждений или стран рождения, цвета кожи, своего взрослого либо юного возраста», — подчеркнул Фидель Кастро, сообщает Granma.