Гавана, 13 февраля, 2016, 20:15 — ИА Регнум. «Призыв к единству международного сообщества в борьбе против насилия и терроризма подчеркивает совместная декларация, подписанная в Гаване патриархом Кириллом и папой Франциском. Историческая встреча между главами русской православной и католической церквей закончилась подписанием документа, который призывает все страны, участвующие в борьбе с этими бедствиями, перейти к разумным и эффективным действиям», пишет Prensa Latina.

Андрей Рублёв. Троица. 1411

«Если следовать по такому пути, то Куба станет столицей единства», — с такими словами поблагодарил и простился папа римский Франциск с Кубой, на территории которой подписал вместе с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом исторический документ, открывающий путь к тесному межцерковному сотрудничеству, комментирует Кубинское агентство новостей (ACN).

13 февраля в рамках визита на Кубу патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к могилам советских воинов-интернационалистов, которые покоятся на кубинской земле, посетил школу специального образования «Солидарность с Панамой». 14 февраля патриарх Кирилл отслужит священную литургию в Храме Казанской Божьей Матери в Гаване. Как сообщает ACN, вход на богослужение будет свободным.

Строительство русского православного храма — «памятника росссийско-кубинской дружбе» — было начато 14 ноября 2004 года по инициативе Фиделя Кастро. Строительство велось на средства кубинских властей. С марта 2008 года в храме начались регулярные богослужения. Храм был освящен 19 октября 2008 года митрополитом Смоленским и Калининградским, ныне Патриархом Кириллом. Освещение храма проходило в рамках Дней духовной культуры России в странах Латинской Америки в присутствии Рауля Кастро. Отметим, что в 2013 году Гаване в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси состоялась церемония передачи в дар православному Храму Казанской Божьей матери иконы Святого Преподобного Максима Грека — покровителя российско-кубинских отношений. Дарителем иконы, автором которой является иконописец из Сергиева Посада Елена Листратова, выступила российская неправительственная организация — Международный Фонд «ОКА».