



Англичанка как всегда, увы

СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 7 — 13 февраля о встрече в Гаване папы Римского Франциска и патриарха Московского Кирилла.

Католический мир продолжает обсуждать эпохальную встречу в Гаване папы Франциска и патриарха Московского Кирилла. Radio Vaticana (Ватикан): в Католической церкви в Белоруссии с большой радостью встретили новость о историческом событии, которую ждало не одно поколение верующих, отметил председатель Конференции католических епископов архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Священнослужители и верующие благодарят Бога, прежде всего, за то, что встреча состоялась. «Сейчас нужно вслушиваться в голос папы и патриарха, читать их совместную Декларацию, чтобы сделать соответствующие выводы и нам, католикам и православным, и всем людям доброй воли, всем, кто связан с различными конфликтами, кто пытается решить проблемы миграции, преследования христиан, бедности, ответственным за воспитание молодежи, семьи, чтобы мы и смогли улучшить нашу жизнь и чтобы наше будущее строилось на христианских ценностях и милосердия», — подчеркнул Кондрусевич. Он также выразил надежду, что сегодня визит понтифика в Белоруссии «близок, как никогда». Общая забота о преследуемых христианах Ближнего Востока, вероятно, была основной причиной встречи папы Франциск и патриарха Кирилла на Кубе, подчеркнул архиепископ Вены и примас Австрии кардинал Кристоф Шенборн. «Ни одна из крупных держав не замечала христиан — ни американцы, ни европейцы», — сказал Шенборн, отметив, что тем более важен продемонстрированный двумя церковными лидерами пример.

Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша): «Невозможно преодолеть 1000-летний раскол одной встречей, но можно его облегчить», — заявил председатель Конференции католического епископата Польши архиепископ Станислав Гондецкий. Как говорил по сему поводу председатель Ассоциации польских ученых, ксендз Вальдемар Хростовский, его пожелание на будущее, чтобы мы с Божьей помощью дождались того дня, когда нога патриарха Московского Кирилла переступит порог базилики Святого Петра в Риме, а папы Римского — дверь храма Христа Спасителя в Москве. Гондецкий с надеждой смотрит вперед, подчеркивая, что в подписанной декларации говорится о необходимости взаимного сотрудничества католиков и православных, что смягчит имеющееся несогласие. «До сих пор на территории России католическим священникам иногда трудно поддерживать сотрудничество с православными священниками. — сказал архиепископ. — Однако, несмотря на препятствия, папа Франциск и патриарх Кирилл призывают единоверцев дать совместное свидетельство о Евангелии, отвечая на вызовы современного мира». Хотя политические силы, которые руководствуются идеологией лаицизма (устранения влияния религии в различных сферах — ИА REGNUM ) иногда пытаются спихивать христиан на обочину общественной жизни. В дополнение к современной геополитической ситуации архиепископ Гондецкий подчеркивает, что главное — это внимание к судьбам преследуемых христиан в Сирии, Ираке и других странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Ватикан сделал все, чтобы удовлетворить патриарха Кирилла, но мало получил взамен. Британское издание считает, что Москва, а не Святой престол имеет наибольшее основание быть удовлетворенной после встречи в Гаване и совместной Декларации. Ватикан в своем стремлении добиться встречи, которая «ускользала» от предыдущих пап, позволил Московскому патриархату во многом определить условия и повестку дня. Москва подчеркнула с самого начала, что папа и патриарх не будут молиться вместе. Так восстановленному общению не хватило мужества со стороны Кирилла. Украинские греко-католики будут иметь смешанные чувства по поводу совместной Декларации. Это неудивительно, что нашлось место обычному отторжению «униатства» в качестве шага вперед к единству, хотя есть долгожданное признание того, что Восточные католические общины имеют право на существование. Отказ от прозелитизма относится к обеим сторонам, конечно, но требование к Греко-католической церкви «предпринять все, что необходимо, для удовлетворения духовных потребностей своих верующих, стремясь жить в мире со своими соседями», может рассматриваться как ограничение их права на евангелизацию. Как видим, Москва сейчас выглядит привилегированным партнером Рима для диалога. Ватикан, в свою очередь, будет удовлетворен тем, что встреча состоялась вообще. Кирилл должен иметь наибольшую причину быть доволен встречей. Он принял смелое и значительное решение. И он видел, как Рим прогнулся, чтобы получить его без чего-либо взамен.

«Наш многолетний опыт подсказывает, что когда Ватикан и Москва организуют встречи или подписывают какие-то общие тексты, то нам не стоит ждать от этого чего-то хорошего, — заявил в интервью Католицький Оглядач (Львов, Украина) глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук. — Пункты, касающиеся Украины в целом и УГКЦ в частности, у меня вызвали больше вопросов, чем ответов. Было официально сообщено, что этот документ является плодом труда митрополита Илариона (Алфеева) с православной стороны и кардинала Курта Коха из Папского совета по делам единства между христианами с католической. Упомянутый совет компетентен в богословских вопросах в отношениях с различными христианскими Церквами и общинами, но отнюдь не в делах международной политики, особенно деликатных вопросов российской агрессии на Украине. Кстати, я являюсь официальным членом Папского совета по делам единства между христианами, но меня никто не просил выразить свое мнение и, по сути, как это было и раньше, говорили о нас без нас, не дав нам голоса».

AsiaNews (Рим, Италия): встреча Франциска и Кирилла — историческая и несколько сюрреалистичная. Лидеры двух иерархичных религиозных организаций обняли друг друга в голой «советской» атмосфере, стерилизованной от людей, но в присутствии сановников, политиков и журналистов. Начиная с ранних соборов первого тысячелетия, комментаторы изо всех сил напоминали о расколах, оскорблениях, уклонах, гонениях, тайных переговорах и революциях, чтобы объяснить историческое значение встречи, которую весь мир «ждал в течение многих столетий», возможно, не зная, что она нужна. Рауль Кастро сопровождал два Святейшества. После репутации гонителя христиан и диссидентов он сегодня немного поклонник Франциска, не говоря уже о Путине и Кирилле. Тем не менее, папа и патриарх встретились, они улыбались, они обнялись и они признали друг друга. Теперь все будет проще, говорит Кирилл. Если с другими Восточными патриархами, начиная с Константинопольского, общение всегда было очень формальным и торжественным, сейчас все происходит на более простой и неформальной основе между русскими и католиками, несмотря на недоверие. Первый и Третий Рим сдают карты другим. Папа и патриарх подписали амбициозную сделку. Документ выходит за рамки защиты христиан на Ближнем Востоке, который был первопричиной встречи, но отходит на задний план на фоне их импровизированных заявлений. Что теперь? Как отношения между Римом и Москвой будут развиваться? Какое влияние окажет эта встреча на Всеправославный собор на Крите? Крит тоже является островом, хотя и в центре Средиземного моря, который выбрали, чтобы избежать напряженности на материке. Гавана стала «столицей единства» Церквей и времени, прошлого и будущего, во имя двух смельчаков, которые могут верить в то, что Дух дует, где и как Он хочет, а не только «от Атлантики и до Урала».

От ИА REGNUM:

Как стало известно в последние дни, папа Римский Франциск назначил апостольского нунция в России архиепископа Ивана Юрковича постоянным наблюдателем от Святого престола при отделении ООН и специализированных учреждений в Женеве. Наша редакция сердечно благодарит монсеньора за плодотворное сотрудничество и желает ему успехов и помощи Божией в дальнейшей деятельности во благо утверждения мира во всем мире.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.