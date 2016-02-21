Сан-Паулу, Бразилия, 21 февраля, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в Русской православной церкви удивлены критике греко-католиков (униатов) Украины совместной декларации, которую подписали 12 февраля на Кубе предстоятель РПЦ и Папа Римский Франциск. Об этом патриарх заявил сегодня, 21 февраля, в беседе с журналистами в Сан-Паулу (Бразилия) по итогам своей двухнедельной поездки в Латинскую Америку и Антарктику, сообщает телеканал RT.

patriarchia.ru Патриарх Кирилл и Папа Франциск на Кубе

«Униаты выступили против папы или, по крайней мере, против позиции, которую папа занял, ссылаясь на то, что его кто-то обманул, ввели в заблуждение, якобы двое человек эту декларацию написали, что совершенно не соответствует действительности», — напомнил Кирилл.

Однако, они ошибаются, так как декларация — это творческая работа двух церквей. «Мы правили текст до самого конца, совместно», — сказал предстоятель РПЦ.

«Мне было удивительно слышать критику из Киева по декларации», — отметил Кирилл. Он считает, что униаты также должны принимать участие в деле примирения церквей, а также оставить «в стороне все эти наклейки ярлыков, попытки на кого-то за границей спихнуть вину за то, что происходит в их собственной стране».

«Задача — всем вместе сегодня работать над примирением. Мы готовы в этом участвовать ровно настолько, насколько украинские братья этого пожелают. Если они скажут: без вас, пожалуйста — без нас», — подчеркнул Кирилл.

Он также добавил, что проблему униатизации Украины и призыв Папы и Патриарха к миру нужно рассматривать, как шанс для начала конструктивного диалога «фундамент для нормализации отношений».

Кирилл сказал, что негативная реакция на Украине его очень огорчила. «Вместо того, чтобы сразу сходу отвергать и говорить про церковь-агрессора, про отсутствие братоубийственной войны, вместо того, чтобы использовать политические штампы, нужно было подумать об открывающемся шансе, но видимо не так сейчас люди мыслят», — сказал предстоятель Русской православной церкви.