ВИДЕО: Католики и православные хотят объединиться для помощи Сирии
Дамаск, 20 апреля, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский убежден в том, что совместная помощь православных и католиков в восстановлении разрушенных храмов Сирии — это не что иное, как практическое воплощение совместной декларации, принятой в Гаване патриархом Кириллом и папой Франциском.
В ходе визита в Ливан и Сирию участники совместной делегации, возглавляемой главой католической архиепархии Божией Матери в Москве митрополитом Павлом Пецци и секретарем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонахом Стефаном (Игумновым), встретились с представителями ливанских и сирийских христианских церквей, посетили лагеря беженцев.
Добавим, что целью визита, помимо составления списка разрушенных христианских святынь, стало также открытие серии благотворительных инициатив и координация гуманитарной помощи от обеих Церквей для поддержки христиан в нужде.
Подробности: Русские католики и православные начинают в Сирии первый совместный проект
Все статьи автора: Станислав Стремидловский