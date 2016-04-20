Дамаск, 20 апреля, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский убежден в том, что совместная помощь православных и католиков в восстановлении разрушенных храмов Сирии — это не что иное, как практическое воплощение совместной декларации, принятой в Гаване патриархом Кириллом и папой Франциском.

alwafd.org Разрушенный ИГ христианский храм. Сирия

В ходе визита в Ливан и Сирию участники совместной делегации, возглавляемой главой католической архиепархии Божией Матери в Москве митрополитом Павлом Пецци и секретарем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонахом Стефаном (Игумновым), встретились с представителями ливанских и сирийских христианских церквей, посетили лагеря беженцев.

Добавим, что целью визита, помимо составления списка разрушенных христианских святынь, стало также открытие серии благотворительных инициатив и координация гуманитарной помощи от обеих Церквей для поддержки христиан в нужде.

Подробности: Русские католики и православные начинают в Сирии первый совместный проект

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