Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) архиепископ Святослав Шевчук сделал во время выступления в Университете колледжа святого Михаила в Канаде любопытное заявление. «Нас сегодня называют единственно самой большой преградой для православно-католического примирения мирового масштаба, — заявил глава украинских униатов. — Вот почему для меня сегодня очень важно предстать перед вами в этом прекрасном университете и однозначно заявить: УГКЦ, крупнейшая из Восточных Католических церквей, никаким образом не противопоставляется ни одной из Православных Церквей. Мы — вполне православная Церковь, с православным богословием, литургикой, духовностью и канонической традицией. УГКЦ стремится проявить это православие в духе христианства первого тысячелетия — в сопричастии с Римом. Христианский Восток и Запад не только обязаны искать какого-то абстрактного сближения, но и призваны нашим Спасителем жить в единстве единого Тела Христова. Призваны жить в единстве, а не в подчинении друг другу».

royaldoors.net У главы УГКЦ Святослава Шевчука (слева), Ватикана и Москвы может временно появиться общий интерес

Слова архиепископа прозвучали на фоне завершившейся в сентябре в итальянском городе Кьети XIV пленарной сессии Смешанной комиссии по православно-католическому богословскому диалогу. От имени Русской православной церкви (РПЦ) на ней присутствовал глава Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Иларион (Алфеев). В интервью агентству «Интерфакс-Религии» он сообщил, что предложил на следующем заседании обсудить «тему соборности и примата в Церквях Востока и Запада во втором тысячелетии с условием, чтобы в рамках этой темы было завершено обсуждение темы унии как феномена, возникшего после раскола 1054 года и до сих пор являющегося камнем преткновения в православно-католических отношениях». Митрополит Иларион еще раз подверг критике действия украинских униатов, обвинив их в разжигании «недоверия между православными и католиками». Поэтому, по его словам, «мы настаивали и будем настаивать на необходимости обсуждения темы канонических и экклезиологических последствий униатизма. Мы не готовы обсуждать другие темы, пока продолжается агрессивная антиправославная кампания, развязанная руководством украинских греко-католиков».

К сожалению, глава ОВЦС не расшифровал, что он имел в виду, когда говорил об «экклезиологических последствиях униатизма». Если брать православное понимание этого термина, то оно учит, что любое отклонение как от веры Церкви (ересь), так и от богоучрежденной иерархии Церкви (раскол) неминуемо ведут к разрыву с Церковью. Ему противопоставляется так называемая «экуменическая экклезиология», учащая о «разделенной Церкви» и работающая на «склеивание» осколков единого Тела Христова с восстановлением общения всех христиан на евхаристическом уровне. В этом контексте, учитывая разрыв сначала на личном уровне между папой Римским Львом IX и константинопольским патриархом Михаилом Керуларием, который после перешел на уровень Церквей, а также Брестскую унию 1596 года, оторвавшую от Константинопольского патриархата подчинявшуюся ему Киевскую митрополию в пользу Рима, заявление главы УГКЦ служит цели избежать обвинения в «латинской ереси». О чем прямо говорит архиепископ Шевчук, утверждая, что униаты есть «православная Церковь, с православным богословием, литургикой, духовностью и канонической традицией». Что касается «раскола», то этот вопрос приобрел актуальность на фоне Гаванского диалога папы Франциска и патриарха Кирилла, на что указывает митрополит Иларион, упоминая о последовавшей сразу же после встречи негативной реакции униатов.

Что было — то было, действительно, спикеры Украинской греко-католической церкви еще до недавнего времени ворчали, вспоминая о Гаване. Но в последние месяцы этого года ситуация стала меняться. Отметим два ключевых церковных события — в июне на Всеправославное совещание на острове Крит отказалась приехать делегация РПЦ и тогда же на Украину прибыл государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, посетивший восточные регионы страны, где преобладает православие в лице Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и непризнанного Киевского патриархата (УПЦ КП). Одновременно в Киеве второе дыхание получает проект создания единой поместной Церкви. Светские власти — от депутатов Верховной рады Украины до действующего президента Петра Порошенко и бывших Леонида Кравчука и Виктора Ющенко — выходили на константинопольского патриарха Варфоломея с просьбой признать и наделить автокефальным статусом УПЦ КП. Брожение возникает и в рядах канонической УПЦ МП, где давно существует среди епископата своя «автокефалистская группировка», выступающая за отрыв от Русской православной церкви.

Один из ее лидеров, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), в беседе с порталом «Вектор Ньюз» откровенно говорит, что «Московский патриархат должен найти в себе силы добровольно «отпустить» Украинскую церковь и содействовать предоставлению законной, канонической автокефалии нашей Церкви со стороны Константинополя». По его словам, «украинское православие стремительно теряет конкурентоспособность. Нас вытесняют протестантские деноминации. Нас опережает в образовательных и других проектах Украинская греко-католическая церковь, которая смогла создать во Львове мощный образовательный и интеллектуальный центр — Украинский католический университет. Православные иерархи на Украине сегодня, увы, не готовы к созданию единой и канонически независимой Церкви. Но альтернативы восстановлению церковного единства нет». Получается, в задачи единой Церкви, православной, должно входить в частности противостояние протестантской и униатской экспансии. Учитывая особенности украинского религиозного сознания, этнофилетического по духу, такая единая православная Церковь, которая вберет в себя епископат и приходы УПЦ МП и УПЦ КП, и на которую вполне могут сделать ставку светские власти, станет очень привлекательным конкурентом УГКЦ и способна оттянуть на себя даже часть греко-католической паствы.

Свою охапку поленьев в религиозный костер подбрасывает Константинопольский патриархат. Пока католики и православные обсуждают, как сочетать понятия примата и соборности, Фанар принимает решения о выстраивании иерархии православных общин. Накануне заседания Всеправославного совещания на Крите митрополит Венский Арсений (Константинопольский патриархат) в интервью австрийскому агентству KATHPRESS выражает надежду, что главы Церквей примут «смелое» решение и одобрят создание Конференций православного епископата в диаспоре, когда все православные христиане той или иной страны будут находиться под руководством митрополита, который станет курировать других епископов. Такие митрополии имели бы определенную автономию, будучи структурной единицей одной из автокефальных Православных церквей — Константинопольского патриархата, который «занимает почетное первенство в Православии». А в начале октября подчиненный Фанару митрополит Эстонский Стефан предлагает объединить две существующие в Эстонии Православные церкви под юрисдикцией Константинопольского патриархата. Митрополит Таллинский Корнилий, глава Эстонской церкви Московского патриархата, незамедлительно назвал это попыткой политического давления со стороны Константинополя. Очевидно, что предложенный Стефаном механизм Фанар мог бы использовать впоследствии и на Украине.

В сложившейся ситуации у Ватикана и Московского патриархата появляется прямая заинтересованность в совместных действиях, а для украинских Церквей наступает момент истины, когда проявляются истинные мысли и намерения. Так, после заявления апостольского нунция в Киеве архиепископа Клаудио Гуджеротти о том, что после Майдана страна пошла неправильным путем в своем развитии, резкие заявления в адрес прелата прозвучали со стороны УПЦ КП. Греко-католики, хотя они сами немало вложились в Майдан и поддерживали его с самого начала, в ответ обвинили Киевский патриархат в незнании истории и провокации межконфессиональных конфликтов между католиками и православными. «На Украине есть политические силы, которым нужен раздор между Украинской греко-католической церковью и Ватиканом, но, несмотря на это, УГКЦ поддерживает позицию Папы Римского Франциска в отношении диалога с Московским патриархатом и касательно ситуации в стране», — цитировала униатского епископа Коломыйско-Черновецкого Василия Ивасюка киевская газета «Вести». Понятно, что между РПЦ и УГКЦ отношения еще долго будут колебаться между позициями «очень плохие» и «плохие». Однако «экклезиологические последствия» создания единой поместной Церкви на Украине могут затмить «экклезиологические последствия» униатства. Московской патриархии пора расставить приоритеты и определиться с тактическими союзниками.