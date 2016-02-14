Москва, 14 февраля, 2016, 04:44 — ИА Регнум. Встреча кубинского лидера Фиделя Кастро и российского патриарха Кирилла проходила за закрытыми дверями и длилась около часа. Во время общения в субботу, 13 февраля, собеседники обсудили ряд вопросов, в том числе международные отношения, сообщает пресс-служба РПЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«В ходе беседы обсуждали, в том числе, вопросы международных отношений. Фидель Кастро отметил важность встречи с папой римским», — сообщил пресс-секретарь патриарха Александр Волков. По его словам, патриарх выразил благодарность кубинскому главе за строительство храма. Начиная с 2008 года у православной общины Кубы появился свой храм, сообщалось, что с инициативой строительство выступал сам Фидель Кастро.

Лидер кубинской революции, помимо прочего, подчеркнул важность прошедшей накануне встречи российского патриарха и папы римского Франциска, назвав ее исторической.

Как сообщалось, ранее официальный глава Кубы Рауль Кастро вручил патриарху Кириллу высшую государственную награду орден имени национального героя Кубы Хосе Марти за вклад Русской православной церкви в формирование отношений между народами двух стран. Официальная церемония вручения прошла в столичном Доме революции.