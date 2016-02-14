«Войска Башара Асада, поддерживаемые боевыми самолетами Владимира Путина, сжимают кольцо вокруг Алеппо. Поток беженцев из региона военных действий в сторону турецкой границы усилился. Европа больше не имеет права делать вид, что ничего не происходит, такую роскошь, как новый миграционный кризис она себе позволить уже не может, — писала Financial Times. — Президент России присвоил себе роль главного персонажа в сирийском конфликте, оставив остальным возможность спорить за право получить роли второго плана. Долгие месяцы Москва занимается поступательным искоренением сирийской оппозиции. По мнению Путина, в Сирии не нужны три противоборствующие силы, он хочет оставить миру возможность выбирать из двух зол — режима Асада или ИГ. Если правящий режим сейчас возьмет Алеппо, Западу не останется ничего, кроме как соединить свои усилия с коалицией Путин — Асад. При условии, что цивилизованный мир действительно настроен разбить ИГ. Но это не будет гарантировать Европу от нового кризиса беженцев, потому что бегут они от экстремизма, а экстремизм на Ближнем Востоке происходит главным образом от режима Асада».

pix-batl.ru Флаг Великобритании

В смелости автору текста в FT, конечно не откажешь. Так решительно отмести те факты войны, которые не вписываются в версию «кровавого союза кровавых режимов Асада и Путина» не каждому дано.

«Российские СМИ постоянно демонизируют США, Великобританию и Германию, регулярно атакуя то Обаму, то Меркель. Нападки эти объяснимы: Россия в глубоком кризисе, причинами которого объявляет политику ведущих западных государств в отношении Москвы. Расчет здесь двойной: снять напряжение внутри страны, переведя стрелки на внешнее поле и попытаться расшатать единство стран Евросоюза, — утверждает Guardian. — Уверенности в том, что ему удастся провернуть задуманные трюки, у Путина нет. Что он ни делает, приводит к обратному эффекту. Попытался расчленить Украину, прекратив импортировать ее продукцию — выросли цены на продовольствие внутри России. Попытался решить в свою пользу сирийский вопрос — получил войну, тянущую из бюджета ежедневно огромные суммы. А тут еще обвал нефтяных цен и падение котировок рубля…

Конечно, когда народу России придется туго из-за недальновидной политики своего руководителя, и население страны попросит помощи у Запада, народы Европы откликнутся со свойственной им щедростью. Но лучше до этого Москве не доводить: прекратить демонизировать Запад, перестать выставлять его причиной своих «косяков» и обратиться к конструктивным действиям».

Особенно сильным в этом материале представляется тезис о том, как на российскую просьбу о помощи Запад «откликнется со свойственной ему щедростью». В этом заявлении не хватает одной маленькой детали: не указано время реакции. Вот, помнится, в 1941 году СССР обратился за помощью к своим т.н. союзникам. Помощь пришла. Но уже в 1944. Когда существовала реальная опасность для США и Великобритании, что Германию Советский Союз разобьет самостоятельно и тогда англосаксам никакой добычи не достанется.

«Похоже, что сирийская кампания принесет России немалые дивиденды, — считает Times. — Дамаск для Путина — огромная выставочная площадка, на которой он испытывает и демонстрирует возможности своего оружия. Ярмарка дает плоды: военная промышленность приносит Москве до 10 миллиардов фунтов в год и имеет хорошие шансы на расширение. Алжир, Египет, Иран — это далеко не полный перечень государств, подписавших в последнее время контракты на закупку самолетов, танков и другого вооружения у России. Кремль на ближневосточном полигоне проводит испытания в боевых условиях своих самых современных самолетов Су 35, Су 34, Су 30, вертолетов Ми 24, Ми 35, комплексов противовоздушной обороны С 400, танков Т 90, пусковых установок «Буратино».

Насчет «ярмарки оружия» Times Америки не открыла. Практика «обкатки вооружений в боевых условиях третьих стран» применяется всеми государствами, на этом рынке работающими. Но огласить полный список издание по личным причинам не сочло нужным.

«Дмитрий Медведев, выступая в Мюнхене на встрече по сирийскому урегулированию, отметил, что с каждым днем мир все сильнее соскальзывает в пропасть холодной войны, — комментирует Daily Mail ход мюнхенского саммита. — По мнению российского премьера в этом, прежде всего, виноваты НАТО, Европа, Соединенные Штаты и другие западные страны, которые все время выдвигают какие-то новые обвинения против России. Обвинения, не сопровождаемые никакими доказательствами, подчеркивает Медведев. А между тем, по его словам, проблему той же Сирии, к примеру, можно решить только совместно. Если США и Россия будут постоянно взаимодействовать, сотрудничать, мы сможем добиться нормализации ситуации в регионе. Медведев объявил, что Москва никого не собирается пугать возможным ее участием в наземной операции в Сирии и отверг обвинения, выдвинутые Джоном Керри, сказавшим, что от «неумных» российских бомб гибнет мирное население».

От оценки выхода во внешнеполитический свет российского премьера, ранее занимавшегося исключительно внутригосударственными вопросами, газета воздержалась.

«Глава католической церкви Франциск Первый назвал руководителя Русской православной церкви Кирилла «братом» в ходе беседы двух высокопоставленных религиозных деятелей, состоявшейся в Гаване, — заметила газета Telegraph. — Папа отметил, что они с патриархом вели непринужденный свободный разговор, в ходе которого обнаружили полное совпадение мнений по многим вопросам, среди которых значились необходимость прекращения войн (сирийской — в первую очередь) и секуляризм. Понтифик заявил, что он испытал радость от общения с Кириллом и надеется, что им совместными усилиями удастся уберечь христиан Ближнего Востока от истребления и сделать многое для того, чтобы существующие более тысячи лет порознь две ветви христианской религии сделают шаги навстречу идее экуменизма».