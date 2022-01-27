Катастрофа рейса MH17 Malaysia Airlines над Украиной
Сеть: «Поздно, мы уже империя зла» — РФ обнародует правду по делу MH17
Заявление представителя Российской Федерации при Европейском суде по правам человека Михаила Виноградов а о том, что Россия обнародует все документы, которые передала Нидерландам по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины, чтобы все могли знать правду, стало поводом для дискуссии среди...
27 января 2022
Россия призвала ЕСПЧ отклонить жалобы Нидерландов и Украины из-за МН17
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) должен признать отсутствие ответственности со стороны России за события в Донбассе в связи с катастрофой рейса МН17 в 2014 году. Об этом 26 января заявил представитель России при ЕСПЧ Михаил Виноградов. Он подчеркнул, что произошедшее имело место вне...
26 января 2022
Представитель РФ: за небом при крушении MH17 следили диспетчеры Украины
Уполномоченный России в Европейском суде по правам человека Михаил Виноградов заявил, что движение в небе над Донбассом летом 2014 года, когда был сбит малайзийский Boeing МН17, регулировали диспетчеры Украины. «Единственное, что достоверно известно, это то, что данная территория являлась воздушным...
26 января 2022
Сеть: «А доказательства где?» — обвиняемым по делу MH17 готовят пожизненное
Заявление прокуратуры Нидерландов о том, что обвиняемые по уголовному делу о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 в Донбассе заслуживают пожизненного заключения, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 23 декабря в социальной сети Facebook...
23 декабря 2021
Лавров назвал неприемлемой манеру обвинять РФ по делу MH17
Обвинители по делу о гибели малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году пытаются выставить Россию организатором катастрофы. Это неприемлемо, заявил 22 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT. Отметив, что Москва следит за судебным процессом по делу MH17...
22 декабря 2021
Голландская прокуратура: для обвиняемых по делу MH17 нужен пожизненный срок
Обвиняемые по уголовному делу о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 в Донбассе заслуживают пожизненного заключения. Об этом прокурор Манон Риддербекс заявила в ходе слушаний в особо охраняемом комплексе Схипхол, трансляция заседания ведётся на сайте суда. По её словам, обвиняемые уничтожили...
22 декабря 2021
Голландская прокуратура: четыре фигуранта дела MH17 виновны в убийстве
Четверо обвиняемых по делу о крушении рейса MH17 причастны к убийству, считает голландская прокуратура. Об этом прокурор Тейс Бергер заявил на слушаниях 20 декабря, когда зачитывал обвинительный акт. Прокуратура полагает, отметил он, что обвиняемые использовали зенитно-ракетный комплекс «Бук» в...
20 декабря 2021
РФ отказала Нидерландам в опросе командира зенитной бригады по делу MH17
Запрос из Нидерландов, касающийся опроса бывшего командира 53-й зенитной бригады ВС РФ Сергея Мучкаева по делу о крушении «Боинга-777» на Украине в 2014 году, отклонён Россией. Об этом судья Хендрик Стейнхейс сообщил 8 декабря на слушаниях в Гааге. Нидерланды в начале ноября просили Россию об...
8 декабря 2021
Нидерланды намерены вновь подать в суд на Россию по делу о крушении МН17
Нидерланды готовят для подачи в Международную организацию гражданской авиации иск против России по делу о крушении рейса MH17 на Украине в 2014 году, сообщает RTL Nieuws. По данным издания, новое дело против Москвы «очень многообещающее». Так, в документе говорится, что Российская Федерация якобы...
30 ноября 2021
В РФ назвали безосновательными сообщения об угрозах семьям жертв рейса MH17
Публикации в нидерландской прессе о якобы угрозах в адрес семьей жертв крушения малазийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году являются безосновательными. Об этом 2 ноября заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин. Читайте также: Вердикты по делу MH17 вынесут до конца 2022 года «Совершенно...
2 ноября 2021
Призыв ЕС к России о поиске виновных в гибели MH17 неуместен — Кремль
Призывы Евросоюза о том, что Россия должна способствовать поиску виновных в гибели малайзийского «Боинга» в 2014 году неуместны. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 13 октября журналистам. Он отметил, что пока не ознакомился с таким призывом к российской стороне. Но...
13 октября 2021
Сеть: «Прикрывают своих марионеток» — в Голландии призвали надавить на США
Решение дяди жертвы крушения рейса MH17 Лики Гьяноттена Хенка на суде призвать оказать давление на США, чтобы получить спутниковые снимки места катастрофы малазийского Boeing, вызвало реакцию интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 22 сентября в социальной сети Facebook. «Тут даже...
22 сентября 2021
«Свидетелей убрали, фейками напичкали» — сети о суде по делу крушения MH17
Судебные слушания в Нидерландах, в ходе которых выступают родственники жертв крушения рейса MH17, стали поводом для бурного обсуждения со стороны интернет-общественности. Граждане оставили свои комментарии по данной теме 8 сентября в социальной сети Facebook. «Всем соболезнование, но какие...
8 сентября 2021
Умерший свидетель по делу МН17 был военным экспертом
Свидетель по делу о крушении малазийского «боинга» рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году, о смерти которого сообщалось накануне, был военным экспертом, который имел сведения о ЗРК «Бук». Об этом 7 сентября сообщила адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова...
7 сентября 2021
«Истины никто не узнает» — сети о смерти свидетеля по делу крушения MH17
Заявление председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, занимающегося делом о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, о том, что один из свидетелей по этому процессу скончался, вызвало реакцию у интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 7 сентября в социальной сети...
7 сентября 2021
Названа вероятная дата вынесения решения по делу о крушении рейса MH17
Решение по делу о крушении на Украине в июле 2014 года Boeing «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH17, будет вынесено до конца 2022 года. Такое заявление 6 сентября в особо охраняемом судебном комплексе «Схипхол» под Амстердамом, где проходят слушания по делу, сделал председательствующий...
6 сентября 2021
Вердикты по делу MH17 вынесут до конца 2022 года
Вердикты по делу о крушении малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года. Об этом 6 сентября сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс. «Суд рассматривает три даты, когда это (вынесение приговора) может быть...
6 сентября 2021
В Нидерландах на слушаниях по делу MH17 выступят родственники погибших
Слушания по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году возобновляются 6 сентября в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах. Заседания продлятся до 24 сентября, следует из сообщения на сайте суда. «Родственники получат возможность воспользоваться своим правом выступления...
6 сентября 2021
Следствие по делу MH17 призвало российских военных поделиться информацией
Совместная следственная группа (ССГ), проводящая расследование по делу о крушении Boeing рейса MH17 на Украине летом 2014 года, обратилась к России с просьбой поделиться информацией по поводу предполагаемой доставки ЗРК «Бук» на Украину с территории РФ. Соответствующее обращение 2 сентября...
2 сентября 2021
РФ рассчитывает, что суд по делу MH17 учтет информацию Минобороны
Российская сторона надеется, что окружной суд Гааги учтёт переданные ранее материалы по крушению авиарейса MH17 перед тем, как вынесет решение. Об этом посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил 30 июля РИА Новости. Россия передавала суду первичные радиолокационные данные и рассекреченные...
30 июля 2021