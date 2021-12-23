Заявление прокуратуры Нидерландов о том, что обвиняемые по уголовному делу о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 в Донбассе заслуживают пожизненного заключения, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 23 декабря в социальной сети Facebook.

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«Странно, в списке почему-то нет Боширова и Петрова. Вот это настораживает!» — написал Юрий С.

Многие пользователи пришли к выводу, что прокурор играет под американскую дудку, его совершенно не интересуют правда и справедливость.

«На что только Запад не идёт, чтобы покрыть настоящих виновников!» — считает Людмила Т.

«Серьёзность» обвинений зашкаливает! Такими темпами кого угодно теперь можно назначить организатором преступной группы, оперируя теми же фактами! Походу, правда никому уже не нужна. Европа играет под дудку США, которым жизненно необходимо выбить из мировой политики своего конкурента в лице Российской Федерации», — пишет Владимир К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Европа уже выносила несправедливые политизированные приговоры, за которые никто почему-то до сих пор не извинился, поэтому ждать объективного расследования в этом случае не стоит.

«Ага. Кстати, что там с приговором Милошевичу? А, оказалось, что невиновен! Жаль, что умер уже. Ну, такие вот суды в Европе», — указывает Александр З.

JurgenNL Цветы в аэропорту Амстердама жертвам катастрофы MH17

Часть людей полагает, что судебный процесс по делу MH17 является очевидным инструментом давления на Российскую Федерацию.

«А кто-нибудь смотрел эти материалы суда? Там действительно есть доказательства, что именно эти четыре человека якобы тащили «Бук» из России на Украину, а затем сбивали ракетой гражданский «Боинг»? И почему пожизненный срок? Доказано преднамеренное, а не ошибочное уничтожение гражданского лайнера? Это что за суд такой вообще?» — удивляется Elena G.

Ряд пользователей указывает на то, что обвинения, которые выдвигает прокурор Нидерландов в отношении подозреваемых, звучат настолько абсурдно, что любой, кто хоть немного разбирается в военной технике, смог бы обосновать, почему ополченцы не могли сбить пассажирский самолёт.

«Ни одного офицера или технического специалиста ПВО не названо. Огульное обвинение по фамилиям из газеты. В этом суде кто-нибудь в курсе вообще, как осуществляется пуск ракеты из системы «Бук»? Для этого нужны конкретные специалисты, иначе это просто гусеничный трактор с ракетой наперевес», — поделился своим мнением Дмитрий Г.

Отдельные комментаторы отмечают, что Россия очень зависима от Запада и в этом её слабость. А ещё её слабость заключается в том, что её судебная система также далека от идеала, пишут граждане.

Андрей Выползов ИА REGNUM В коридорах суда

«Это, конечно, чудовищно, когда обвиняют без доказательств. Но в наших российских судах разве по-другому? Разве сотни (если не тысячи) невиновных людей не осуждают ежегодно на показаниях липовых секретных свидетелей в угоду статистике? Процент оправдательных приговоров 0,2% — это разве не дичь? Так давайте наведём порядок в своих судах, чтобы потом справедливо указывать европейцам на их беспредел. Иначе Нидерланды будут справедливо показывать на нас пальцем и силы в российских аргументах не будет», — предупреждает Евгений К.

Напомним, 22 декабря нидерландский прокурор Манон Риддербекс заявила в ходе слушаний о том, что обвиняемые по уголовному делу о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 в Донбассе заслуживают пожизненного заключения. Речь идёт о трёх гражданах России — Игоре Гиркине, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове — и украинце Леониде Харченко.