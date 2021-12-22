Москва, 22 декабря, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Обвинители по делу о гибели малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году пытаются выставить Россию организатором катастрофы. Это неприемлемо, заявил 22 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT.

Mid.ru Сергей Лавров

Отметив, что Москва следит за судебным процессом по делу MH17, ведь «речь идёт о российских гражданах, которые являются подсудимыми на данном этапе», Лавров сказал:

«Мы видим попытки создать впечатление, будто это не уголовное дело, а государственная проблема, потому что якобы Россия руководила этими людьми, — это абсолютно неприемлемо».

Он указал на массу нестыковок, на несоблюдение правил беспристрастного судебного процесса, делопроизводства, опроса свидетелей. Российский дипломат обратил внимание на то, что в деле «практически все свидетели засекречены».

Не была удовлетворена на суде и просьба защиты раскрыть данные свидетеля S-45 и дать возможность ознакомиться с протоколом его допроса, на котором этот человек сказал, что сбившая Boeing ракета не была запущена с места, на которое указывает следствие.

Лавров «И то, что проигнорировали натурный эксперимент, который «Алмаз-Антей» поставил и который доказывает, что их утверждения о конкретном виде использованной ракеты не подкрепляются фактами».

Также проигнорирован в ходе процесса такой примечательный факт, установленный Минобороны РФ: ракета была произведена в 1986 году, поставлена в одну из воинских частей на Украине, где и оставалась до того, как она была использована, отмечает Лавров.