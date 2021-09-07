Заявление председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, занимающегося делом о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, о том, что один из свидетелей по этому процессу скончался, вызвало реакцию у интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 7 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки самолета рейса MH17

«История мутная и по «качеству» прикрытия похожа на гибель принцессы Ди. Это означает, что истина не всплывёт ни-ког-да», — считает Александр С.

Многие пользователи пришли к выводу, что расследование крушения малайзийского лайнера на территории Донбасса выглядит всё более и более странным.

«Ещё не закончился суд, а уже утилизировали улики. Это очень и очень странно. Свидетель вот ещё умер. Снимки со спутника США нельзя никому показывать, но их всё-таки видели нужные люди. Это дело очень туманно, всё делается ради того, чтобы истины никто уже не узнал», — поделилась своим мнением Ирина М.

Некоторые комментаторы отмечают, что с каждым годом события трагедии с этим самолётом всё дальше и дальше уходят в историю, как и свидетели, которые не могут ждать вечно.

«Так-то прошло уже семь лет с начала затянувшегося расследования. За это время, с учётом пандемии, можно остаться вообще без «нужных» свидетелей. Мне непонятно такое расследование. Политика рулит, а не следствие. В зоне конфликта, межу прочим, на украинской территории, была накаленная обстановка. Киев бушевал с размахом, а гражданские самолеты летали по небу налево и направо без ограничений, украинские диспетчеры упорно молчали, не желая ограничивать их полёты. Даже за это уже есть повод наказать Украину!» — указывает Виктор В.

Osce.org Обломки на месте крушения MH17

Часть людей считает, что это не первая смерть свидетелей в этом очень мутном деле, ведь ранее уже пропадали ключевые участники этих событий.

«Да там не один свидетель «умер»! Их много было на момент крушения самолёта. Не зря же малайзийцам не дали расследовать это дело. Всё уничтожено. И кем? А догадайтесь сами!» — пишет Valentina S.

«А его показания-то успели записать? Они будут иметь юридическую силу? А то мы помним, пропал диспетчер Петренко, а лётчик Волошин и вовсе решил «самостоятельно» расстаться с жизнью», — напоминает Светлана Д.

Ряд пользователей указывает на то, что правды в деле о крушении MH17 не удастся установить никогда, потому что делается всё, чтобы скрыть причины, приведшие к трагическим событиям.

JurgenNL Цветы в аэропорту Амстердама жертвам катастрофы MH17

«Из «доказательств» скоро останутся только сообщения в глобальной сети. То есть обвинения, сделанные даже до начала расследования и даже до первых подробностей о случившемся. Это самое важное и никак не опровержимое доказательство предвзятости так называемого расследования. Оно только под то, чтобы подтвердить уже сделанные обвинения. А мы, наивные, думали, что сначала будет расследование. Значит, есть кого прикрывать. И правительство Нидерландов прекрасно знает, что случилось, но покрывает убийство своих граждан. Они оказались сакральной жертвой — расходный материал. И никакая свободная пресса Запада не расследует это», — написал Дмитрий З.

Напомним, 7 сентября председательствующий судья Хендрик Стинхейс, занимающийся делом о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, заявил на заседании, что один из свидетелей по этому процессу скончался.