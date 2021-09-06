Амстердам, 6 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Вердикты по делу о крушении малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года. Об этом 6 сентября сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Osce.org Обломки самолета рейса MH-17

«Суд рассматривает три даты, когда это (вынесение приговора) может быть сделано — 22 сентября, если суд не успеет в эту дату, то следующая дата — 17 ноября, и третий вариант — 15 декабря 2022 года», — сказал судья на слушаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, судебный процесс о гибели в 2014 году в Донецкой области Украины малайзийского пассажирского лайнера начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Международная следственная группа подозревает в причастности к катастрофе четырёх человек — трех граждан России и одного украинца.

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