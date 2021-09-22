Сеть: «Прикрывают своих марионеток» — в Голландии призвали надавить на США
Решение дяди жертвы крушения рейса MH17 Лики Гьяноттена Хенка на суде призвать оказать давление на США, чтобы получить спутниковые снимки места катастрофы малазийского Boeing, вызвало реакцию интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 22 сентября в социальной сети Facebook.
«Тут даже дураку понятно, что ракета была запущена Украиной! Янки это знают и прикрывают своих марионеток. И куда же подевались все свидетели и диспетчеры украинские?!» — пишет Вера П.
Многие пользователи пришли к выводу, что Соединённые Штаты сами загнали себя в капкан со своими заверениями в том, что у них якобы есть спутниковые снимки, доказывающие причастность России к крушению MH17.
«Или глобальный контроль за всеми объектами на земле космическими спутниками США — миф (вспомним пробирку и Ирак), или малазийский Боинг завалили украинцы, что, конечно, поставит весь мир на уши. Третьего варианта просто не может быть», — поделился своим мнением Валера М.
Некоторые комментаторы отмечают, что в других случаях никто никакие данные засекречивать даже не собирался, но именно в этот раз Америка решила скрыть факты крушения от общественного внимания.
«Почему когда Иран сбил украинский самолёт, снимки со спутника были предъявлены сразу, а когда был сбит «Боинг», снимки почему-то засекретили. А всё ради того, чтобы заставить Россию платить, больше незачем», — считает Любовь Д.
«После того как Россия предоставила информацию о местах расположения украинских «Буков», американцы сразу же стали утверждать, что снимков нет. Вот тебе и реальное лицо американской демократии. Белое называют чёрным, а чёрное белым, и даже не краснеют», — отмечает Boris H.
Часть людей перечислили очевидные факты манипуляции со стороны Запада вокруг дела о крушении рейса MH17.
«Сразу, как был сбит самолёт, США заявили, что у них есть видео и спутниковые снимки, но они их засекретили и никому не показывают. Потому что что-то они знают, чего не стоило бы разглашать, чтобы не задеть Украину. Если бы в крушении «Боинга» была виновата Россия или ополченцы, США бы орали громче всех и тыкали этими снимками всем в лицо. Но нет же, они засекретили всё. Вопрос возникает, если у вас есть 100% улики, зачем их скрывать? Мало того, украинский диспетчер, которая вела этот самолёт в тот день, сразу же уволилась и потом якобы пропала без вести. Лётчик украинского истребителя, который был зафиксирован возле лайнера, совершенно случайно погиб спустя некоторое время. И таких якобы случайностей со всеми украинскими причастными к этому делу людьми очень много. Кто-то умер, кто-то пропал и т.д. Родных и близких этих погибших жалко, им врут свои же власти, им врёт весь западный мир. Рано или поздно, но правда выплывет наружу и рассекретят все документы», — написал Андрей В.
Ряд пользователей указывает, что расследование по данному делу всё-таки должно прийти к своему логическому концу и виновные должны быть установлены.
«Надеюсь, истина будет установлена, а виновные в этой ужасной трагедии понесут суровое наказание», — пишет Дмитрий В.
Напомним, 21 сентября дядя жертвы крушения рейса MH17 Лики Гьяноттен Хенк на суде призвал оказать давление на США, чтобы получить спутниковые снимки места катастрофы малазийского Boeing.