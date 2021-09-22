Решение дяди жертвы крушения рейса MH17 Лики Гьяноттена Хенка на суде призвать оказать давление на США, чтобы получить спутниковые снимки места катастрофы малазийского Boeing, вызвало реакцию интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 22 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение рейса MH17

«Тут даже дураку понятно, что ракета была запущена Украиной! Янки это знают и прикрывают своих марионеток. И куда же подевались все свидетели и диспетчеры украинские?!» — пишет Вера П.

Многие пользователи пришли к выводу, что Соединённые Штаты сами загнали себя в капкан со своими заверениями в том, что у них якобы есть спутниковые снимки, доказывающие причастность России к крушению MH17.

«Или глобальный контроль за всеми объектами на земле космическими спутниками США — миф (вспомним пробирку и Ирак), или малазийский Боинг завалили украинцы, что, конечно, поставит весь мир на уши. Третьего варианта просто не может быть», — поделился своим мнением Валера М.

Ministerie van Defensie Место крушения рейса MH17

Некоторые комментаторы отмечают, что в других случаях никто никакие данные засекречивать даже не собирался, но именно в этот раз Америка решила скрыть факты крушения от общественного внимания.

«Почему когда Иран сбил украинский самолёт, снимки со спутника были предъявлены сразу, а когда был сбит «Боинг», снимки почему-то засекретили. А всё ради того, чтобы заставить Россию платить, больше незачем», — считает Любовь Д.

«После того как Россия предоставила информацию о местах расположения украинских «Буков», американцы сразу же стали утверждать, что снимков нет. Вот тебе и реальное лицо американской демократии. Белое называют чёрным, а чёрное белым, и даже не краснеют», — отмечает Boris H.

Часть людей перечислили очевидные факты манипуляции со стороны Запада вокруг дела о крушении рейса MH17.

«Сразу, как был сбит самолёт, США заявили, что у них есть видео и спутниковые снимки, но они их засекретили и никому не показывают. Потому что что-то они знают, чего не стоило бы разглашать, чтобы не задеть Украину. Если бы в крушении «Боинга» была виновата Россия или ополченцы, США бы орали громче всех и тыкали этими снимками всем в лицо. Но нет же, они засекретили всё. Вопрос возникает, если у вас есть 100% улики, зачем их скрывать? Мало того, украинский диспетчер, которая вела этот самолёт в тот день, сразу же уволилась и потом якобы пропала без вести. Лётчик украинского истребителя, который был зафиксирован возле лайнера, совершенно случайно погиб спустя некоторое время. И таких якобы случайностей со всеми украинскими причастными к этому делу людьми очень много. Кто-то умер, кто-то пропал и т.д. Родных и близких этих погибших жалко, им врут свои же власти, им врёт весь западный мир. Рано или поздно, но правда выплывет наружу и рассекретят все документы», — написал Андрей В.

Kacko30 Малазийский Boeing

Ряд пользователей указывает, что расследование по данному делу всё-таки должно прийти к своему логическому концу и виновные должны быть установлены.

«Надеюсь, истина будет установлена, а виновные в этой ужасной трагедии понесут суровое наказание», — пишет Дмитрий В.

Напомним, 21 сентября дядя жертвы крушения рейса MH17 Лики Гьяноттен Хенк на суде призвал оказать давление на США, чтобы получить спутниковые снимки места катастрофы малазийского Boeing.