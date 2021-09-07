Амстердам, 7 сентября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Свидетель по делу о крушении малазийского «боинга» рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году, о смерти которого сообщалось накануне, был военным экспертом, который имел сведения о ЗРК «Бук». Об этом 7 сентября сообщила адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова в суде.

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«Этот свидетель был военным экспертом, который поделился сведениями о ЗРК «Бук», — сказала она РИА Новости.

Адвокат уточнила, что этого свидетеля успела опросить прокуратура Нидерландов.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, занимающегося делом о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, о том, что один из свидетелей по этому процессу скончался, вызвало реакцию у интернет-пользователей

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