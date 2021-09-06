Амстердам, 6 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Решение по делу о крушении на Украине в июле 2014 года Boeing «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH17, будет вынесено до конца 2022 года. Такое заявление 6 сентября в особо охраняемом судебном комплексе «Схипхол» под Амстердамом, где проходят слушания по делу, сделал председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

Osce.org Обломки самолёта рейса MH17

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Он уточнил, что самый поздний срок, когда будет поставлена точка в деле о гибели лайнера, — 15 декабря 2022 года. К настоящему времени, уточнил судья, суд зарезервировал три дня для вынесения решения по делу.

«Это 22 сентября 2022 года, 17 ноября 2022 года или 15 декабря 2022 года», — цитирует ТАСС Стейнхёйса.

Как сообщало ИА REGNUM, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию Boeing был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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В настоящее время в Нидерландах продолжается судебный процесс о гибели лайнера. Международная следственная группа подозревает в причастности к катастрофе четырёх человек — трех граждан России и одного гражданина Украины.

В сентябре совместная следственная группа (ССГ) обратилась к России с просьбой поделиться информацией по поводу предполагаемой доставки ЗРК «Бук» на Украину с территории РФ.