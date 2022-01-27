Заявление представителя Российской Федерации при Европейском суде по правам человека Михаила Виноградова о том, что Россия обнародует все документы, которые передала Нидерландам по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины, чтобы все могли знать правду, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 27 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение самолета рейса MH17

«Как вовремя! Теперь-то точно надо обнародовать, не дожидаясь 25-летнего юбилея», — издевается Юрий У.

Многие пользователи поддержали такое решение, потому что в западных странах властвует только одна точка зрения, а значит, данные по поводу данной трагедии, выложенные в общественный доступ, могут повлиять на работу антироссийской пропагандистской машины.

«Очень правильно. Мы уже не раз сталкивались с западной ложью», — напоминает Игорь С.

«Всё обнародовать, и с комментариями, чтобы показать всю некомпетентность и предвзятость комиссии!» — пишет Геннадий Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что если не перехватывать информационное поле, то Запад обязательно обвинит во всех своих бедах Россию.

«Правильно! Теперь всё надо обнародовать. Иначе наши партнёры по планете утопят мир во лжи», — предупреждает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Djtm Европейский суд по правам человека. Зал суда

Часть людей не понимает, почему российская сторона так долго тянула с публикацией этих фактов, ведь это могло бы помочь нашей стране на информационном фронте.

«Смешно. А раньше почему не раскрывали содержание этих документов? Играли в хорошего мальчика, а Запад всё равно нас отшлёпал? Спасибо, конечно, но время уже упущено. Нас уже назначили империей зла, а виновниками всего этого являются мягкотелые власти», — поделился своим мнением Ринат А.

Ряд пользователей указывает на то, что эти документы не сыграют существенной роли в информационной войне и не повлияют на русофобские настроения на Западе.

«А что это даст? Ну, расскажут содержание текста, и что? На Западе никому правда не нужна, они и дальше будут топить Россию во лжи, потому что им это выгодно. А выгода для них — самое важное», — написал Игорь К.

Отдельные комментаторы отмечают, что судебный процесс вокруг крушения рейса MH-17 по истечению времени превратился в откровенное судилище над Российской Федерацией.

«Что эти умалишённые расследуют уже столько лет? Если бы Украина закрыла воздушное пространство для пассажирских самолётов, то трагедии не было бы вовсе. Танцы на костях какие-то устроили», — заметил Rumit R.

«А где же американские доказательства? Спутниковые снимки и прочее? Обещали же! Или как всегда, они есть, но их никому не покажут? Помнится, что нечто подобное было с химическим оружием в Ираке, но там американцы превзошли сами себя, просто подделали доказательства, пробиркой потрясли и убили кучу народа», — указывает Александр З.

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Нашлись и те, кто убежден, что если не перехватывать инициативу у противника, то в конечном итоге такие суды обернутся глобальным вооружённым конфликтом.

«Когда во власти была Меркель, в сложных ситуациях как-то ей удавалось сглаживать углы и переводить всё в дипломатическое русло. А теперь никто с Россией нормально разговаривать не хочет. Опасная тенденция. Если на нашу страну продолжат лить грязь и обвинять во всевозможных грехах, причём безосновательно, то, хотим мы того или нет, всё равно начнётся война и худо будет всем», — отмечает Firuz O.

Напомним, 26 января представитель Российской Федерации при Европейском суде по правам человека Михаил Виноградов заявил о том, что Россия обнародует все документы, которые передала Нидерландам по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины, чтобы все могли знать правду.