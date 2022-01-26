Москва, 26 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Уполномоченный России в Европейском суде по правам человека Михаил Виноградов заявил, что движение в небе над Донбассом летом 2014 года, когда был сбит малайзийский Boeing МН17, регулировали диспетчеры Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение рейса MH17

«Единственное, что достоверно известно, это то, что данная территория являлась воздушным пространством Украины, движение в котором регулировалось украинскими авиадиспетчерами», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию Boeing был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

В настоящее время в Нидерландах продолжается судебный процесс о гибели лайнера. Международная следственная группа подозревает в причастности к катастрофе четырёх человек — трёх граждан России и одного гражданина Украины.

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