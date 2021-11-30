Амстердам, 30 ноября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Нидерланды готовят для подачи в Международную организацию гражданской авиации иск против России по делу о крушении рейса MH17 на Украине в 2014 году, сообщает RTL Nieuws.

Dw.com Обломки рейса MH17

По данным издания, новое дело против Москвы «очень многообещающее». Так, в документе говорится, что Российская Федерация якобы нарушила Чикагскую конвенцию, по которой «каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов».

Нидерланды хотят обвинить Россию в необеспечении безопасности полетов гражданской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию Boeing был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

В настоящее время в Нидерландах продолжается судебный процесс о гибели лайнера. Международная следственная группа подозревает в причастности к катастрофе четырёх человек — трёх граждан России и одного гражданина Украины.

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