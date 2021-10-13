Москва, 13 октября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Призывы Евросоюза о том, что Россия должна способствовать поиску виновных в гибели малайзийского «Боинга» в 2014 году неуместны. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 13 октября журналистам.

Dw.com Обломки рейса MH17

Он отметил, что пока не ознакомился с таким призывом к российской стороне. Но подобные призывы совершенно неуместны и недопустимы потому, что катастрофа пассажирского лайнера произошла в небе над украинской территорией.

О причастности России к гибели рейса MH17 нет «никаких вердиктов», подчеркнул Песков. Он призвал реагировать на новости по этой теме по мере их появления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о смерти военного эксперта — одного из свидетелей по делу о катастрофе малайзийского лайнера рейса MH17 на Украине летом 2014 года.

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