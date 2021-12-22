Амстердам, 22 декабря, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Обвиняемые по уголовному делу о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 в Донбассе заслуживают пожизненного заключения. Об этом прокурор Манон Риддербекс заявила в ходе слушаний в особо охраняемом комплексе Схипхол, трансляция заседания ведётся на сайте суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение рейса MH17

По её словам, обвиняемые уничтожили самолёт в составе организованной группы и убили находящихся на борту пассажиров. Погибли 298 человек.

«Мы требуем, чтобы обвиняемые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко были приговорены к пожизненному заключению», — подчеркнула Риддербекс.

Обвинение против этих людей построено на показаниях анонимных свидетелей и публикациях в социальных сетях. Россия, как сообщало ИА REGNUM, не раз выражала недоверие в отношении результатов работы Совместной следственной группы (ССГ).

Слушания по делу об авиакатастрофе возобновились в Нидерландах 20 декабря. Обвиняемые — три российских гражданина: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.