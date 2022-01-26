Страсбург, Франция, 26 января, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) должен признать отсутствие ответственности со стороны России за события в Донбассе в связи с катастрофой рейса МН17 в 2014 году. Об этом 26 января заявил представитель России при ЕСПЧ Михаил Виноградов.

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Он подчеркнул, что произошедшее имело место вне территории России.

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«Прежде всего власти Российской Федерации обращают внимание, что события, описываемые в жалобах Украины и Нидерландов, если и имели место, то в Донецкой и Луганской областях Украины, то есть вне территории РФ», — отметил Виноградов.

Он также напомнил, что Большая палата ЕСПЧ в своё решении единогласно постановила, что «юрисдикционная компетенция государства является прежде всего территориальной», пишет РИА Новости.

«Таким образом, государства по общему правилу не могут быть признаны ответственными за действия, совершенные за пределами их территории», — пояснил представитель России.

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В этой связи он от имени РФ призвал Большую палату «в настоящем деле так же прийти к выводу, согласно которому Российская Федерация не несёт ответственности по статье 1 Конвенции за события, изложенные в настоящих жалобах Нидерландов и Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию Boeing был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. В настоящее время в Нидерландах продолжается судебный процесс о гибели лайнера. Международная следственная группа подозревает в причастности к катастрофе четырёх человек — трёх граждан России и одного гражданина Украины.

В июле 2020 года Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) был получен иск нидерландского правительства против России по делу о сбитом Boeing MH17.

В ноябре 2021 года стало известно, что Нидерланды готовят очередной иск против России по делу о крушении рейса MH17 на Украине в 2014 году для подачи в Международную организацию гражданской авиации. В документе говорится, что Российская Федерация якобы нарушила Чикагскую конвенцию, по которой «каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолётов».Нидерланды хотят обвинить Россию в необеспечении безопасности полётов гражданской авиации.