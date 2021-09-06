Амстердам, 6 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Слушания по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году возобновляются 6 сентября в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах. Заседания продлятся до 24 сентября, следует из сообщения на сайте суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки самолета рейса MH17

«Родственники получат возможность воспользоваться своим правом выступления перед судьями», — сообщили в суде.

Также будет обсуждаться вопрос компенсаций. Ранее председательствующий судья Фредерик Стейнхёйс сообщил, что компенсации потребовали 299 человек — родственники погибших пассажиров рейса. Некоторые намерены выступить в суде и рассказать, что с ними стало после потери близких.

Затем слово дадут представителям обвинения и защиты. Они представят аргументы относительно виновности или невиновности обвиняемых.

Как сообщало ИА REGNUM, рассматривать дело по существу начали 7 июня. Подозреваемых четверо. Эти люди якобы доставили из России на Украину зенитную установку «Бук», предположительно сбившую «Боинг».

Читайте также: Следствие по делу MH17 призвало российских военных поделиться информацией