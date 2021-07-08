Владимир Киберов
Автор
Родился и живет в Москве. Получил высшее техническое образование. Экспертная область: искусственный интеллект, цифровая трансформация, устойчивое развитие.
Последние публикации
Великобритания перед выбором: борьба с пандемией или с потеплением
В отчёте по результатам аудита климатической повестки Бориса Джонсона, проведенного Институтом правительства (IfG), сделан вывод, что достижение Великобританией нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году невозможно, так как планы правительства по борьбе с изменением климата не...
8 июля 2021
Зеленый курс Байдена — угроза для человечества и природы
Перевод статьи «Реальные угрозы для планеты и людей — открытое мнение» Пола Дриссена, старшего научного сотрудника комитета «За конструктивное будущее» и Центра защиты свободного предпринимательства, некоммерческих институтов государственной политики, занимающихся вопросами энергетики, окружающей...
7 июля 2021
Северная Ирландия защищает своих коров от фиктивно суперпарникового метана
Заказчики «глобальной климатической катастрофы» — финансовые корпорации Уолл Стрит и обслуживающие их «научные» структуры ООН покусились на святая святых — на одно из фундаментальных достижений неолитической революции, то есть переход от присваивающего хозяйства к производящему. Речь идет о...
30 июня 2021
ООН обещает всемирный потоп до 2050 года
* * * Предисловие ИА REGNUM Предлагаем вниманию читателей перевод типичной новости о катастрофических последствиях глобального потепления, которыми последние годы переполнены мировые СМИ. Проблема глобального потепления намеренно трансформируется в общественном сознании в паническое ожидания...
26 июня 2021
Климатическая политика Байдена — политика частного финансового капитала
В редакционной статье «Лидерство Байдена в области климата зависит от мобилизации частных финансов», опубликованной 21 июня 2021 года на сайте общественно-политического портала Eastasiaforum, довольно откровенно излагаются климатические планы крупного частного финансового капитала, якобы искренне...
23 июня 2021
Кто наживается на Новом зелёном курсе в США?
В общем хоре позитивного настроя в отношении глобального (европейского и американского) зеленого курса пробриваются голоса тех, кто критично смотрит на последствия объявленной ЕС и США борьбы с глобальным потеплением, а также способен выявить главных интересантов и выгодоприобретателей перекройки...
19 июня 2021
Деньги от зеленых облигаций идут на что угодно, только не на климат
На Уолл-стрит продается рекордное количество облигаций для финансирования экологических проектов. При этом заемщик не гарантирует, что средства будут направлены на защиту окружающей среды. Об этом рассказал журнал The Wall Street Journal 9 июня 2021 года. Продажа многих зелёных облигаций...
10 июня 2021
ЕС для Африки: колониализм в «зелёной» упаковке
На форуме «Африканский круглый стол» лица, принимающие решения, из числа политических, деловых кругов и гражданского общества обсудят новые пути совместной работы Европы и Африки. Об этом сообщает информационное агентство Deutsche Welle 9 июня 2021 года. Политики, бизнесмены и представители...
9 июня 2021
ЕС не справляется с темпом развития водородной энергетики
Специализированная исследовательская и консалтинговая компания в области новой энергетики Delta-EE провела углубленное исследование состояния быстрорастущего европейского рынка водородных электролизёров и пришла к выводу, что общая заявленная проектная мощность вырастет в секторе экологически...
9 июня 2021
ЕС запускает систему приёма стеклянной и пластиковой тары за деньги
Десять стран-членов ЕС планируют перейти на депозитные схемы для переработки тары для напитков, чтобы соответствовать новым требованиям Европейского зелёного курса. Германия уже имеет 20-летний опыт работы с такой схемой. Об этом сообщает информационный портал EURACTIV.COM 7 июня 2021 года. В 2002...
8 июня 2021
Коровы оказались в два раза «метанопреступнее», чем о них думали!
Матановая лихорадка! Логичное следствие главной научной фальсификации международной климатической аферы — увеличения времен жизни малых газов атмосферы до тысяч и десятков тысяч лет, не превышающих в реальности двух лет. Такие газы можно назвать «фиктивно суперпарниковыми» (см. «Фальсификация и...
4 июня 2021
«Норильский никель» займётся космическим мониторингом климата?
Отсутствие национальной системы регулирования парниковых газов привело к тому, что российские экспортёры были вынуждены играть по «углеродным» правилам стран ОЭСР и в итоге закономерно оказались беззащитными перед угрозами Парижского соглашения, среди которых углеродный пограничный налог можно...
1 июня 2021
Зачем тратить миллиарды долларов на поддержку климатической истерии?
Как давно климатические алармисты осознали, что большая часть их тревог была основана на ошибочных предположениях? В результате ложное утверждение части научного сообщества по поводу антропогенного изменения климата уступает место гораздо более реалистичной и обнадеживающей оценке будущего. Об этом...
27 мая 2021
Зачем американские СМИ нагнетают истерию вокруг изменения климата?
Если изменение климата действительно представляет собой «экзистенциальную угрозу», в которую СМИ хотят заставить нас поверить, почему нас кормят постоянным потоком пропаганды вместо фактов? Об этом в цикле статей под названием «Пропаганда изменения климата против фактов» рассуждает журналист Говард...
26 мая 2021
Чемпионаты по футболу запретят? — экологи-алармисты замахнулись на святое
Эксплуатация футбольных стадионов и частые переезды и перелёты футболистов и болельщиков создают недопустимо большой, по мнению климатических алармистов, углеродный след. А приближающийся 60-й чемпионат Европы по футболу, который собираются проводить в 11 европейских странах, — климатическое...
24 мая 2021
Об 1%-ной эффективности триллионных планов Парижского соглашения
На саммите мировых лидеров по климату 22−23 апреля президент Джо Байден повторил свое заявление о том, что изменение климата представляет собой «экзистенциальную угрозу». Так ли это на самом деле? Об этом рассуждает журналист Бьон Ломборг на страницах журнала Forbs. ИА REGNUM предлагает вниманию...
21 мая 2021
Выдержит ли Индия навязанную ООН «декарбонизацию» экономики?
Объявление графика достижения нулевых выбросов стало модным в разрезе дебатов о глобальном изменении климата. Индия, оказавшись под сильным давлением мирового сообщества, в конце концов присоединилась к этой риторике, однако не стала предпринимать активных практических действий, кроме одного...
21 мая 2021
Климатические фантазии будут стоить Германии местного авиасообщения
Высокопоставленный чиновник ЕС по борьбе с изменением климата поддержал призыв партии немецких зеленых об изменении налогов и цен таким образом, чтобы железнодорожные перевозки стали более популярными, чем авиаперелёты. Об этом сообщает ВВС 25 мая 2021 года. Вице-президент Еврокомиссии Франс...
20 мая 2021
Мировое энергетическое агентство хочет запретить газовые котлы
Необходимость отказа от использования газовых котлов в системах отопления является одним из 400 шагов на пути к достижению нулевых выбросов парниковых газов, которые предлагаются Дорожной картой развития мирового энергетического сектора, разработанной Международным энергетическим агентством (МЭА)...
20 мая 2021
Как Великобритания попала в яму, вырытую для других
Международным энергетическим агентством (МЭА) опубликована Дорожная карта развития Мирового энергетического сектора, разработанная по заказу правительства Великобритании в качестве предварительного плана декарбонизации мировой энергетики для климатической конференции COP26, которая пройдет в Глазго...
18 мая 2021