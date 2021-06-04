Коровы оказались в два раза «метанопреступнее», чем о них думали!
Матановая лихорадка! Логичное следствие главной научной фальсификации международной климатической аферы — увеличения времен жизни малых газов атмосферы до тысяч и десятков тысяч лет, не превышающих в реальности двух лет. Такие газы можно назвать «фиктивно суперпарниковыми» (см. «Фальсификация и подлог! Переход на «зеленую» экономику не имеет оправдания»). Дошло до того, что суммарный фиктивный парниковый эффект этих газов объявлен равным парниковому эффекту СО2. Призывы ООН и стран ОЭСР сосредоточить усилия именно на сокращении суперпарниковых газов (в число которых входит метан) доказывает, что заказчиков конструкции антропогенного потепления парниковый эффект и глобальное потепление не волнует в принципе. Они прекрасно понимают, что уменьшение парникового эффекта за счет сокращения выбросов фиктивно суперпарниковых газов также будет фиктивно и реально будет существовать разве что на бумаге в отчетах ООН, ну, и в их кармане. Ничего удивительного, что метан сегодня начинает мерещится там, где его не может быть. Например, заявляется, что он образуется… при лесных пожарах!
Согласно данным нового экологического исследования, цифры, отражающие объёмы выбросов метана от животноводства, занижены и не отражают фактический уровень выбросов в атмосферу. Об этом сообщает канадский информационный портал CTVNEWS. СА 4 июня 2021 года.
Совместное исследование Нью-Йоркского университета и Университета Джона Хопкинса показало, что метод определения объёмов выброса метана, который используют Канада и Соединенные Штаты Америки, не отражает должным образом реальный объем выбросов в атмосферу — они могут быть выше на 30−90%.
По словам Миллера, такой подход к оценке выбросов метана включает подсчет популяций животных и определение в среднем количества метана, производимого домашним скотом.
Однако исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Letters, показало, что оценки выбросов, полученные с использованием вышеописанного подхода, неточно фиксируют количество метана в атмосфере.
Исследование показало, что, когда оценки выбросов, полученные на основе метода инвентаризации, сравнивались с оценками, полученными с использованием более дорогостоящего «нисходящего» метода тестирования, наблюдались значительные расхождения в объемах выбросов.
«Нисходящий» метод оценки уровня метана в атмосфере включает измерение выбросов парниковых газов в небе с помощью самолетов, телекоммуникационных вышек и спутников, а затем отслеживание их источников до уровня земли.
Однако Миллер объясняет, что нисходящий метод также имеет некоторые недостатки.
Мэтью Хайек, ведущий автор исследования и профессор экологии в Нью-Йоркском университете, говорит, что наиболее точные оценки будут использовать результаты обоих методов.
Хайек говорит, что заниженные отчеты о выбросах метана имеют международные последствия, поскольку интенсивное земледелие в Канаде и Соединенных Штатах постепенно становится мировым стандартом, а такие страны, как Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, стремятся перенять методы ведения сельского хозяйства в Северной Америке.
Миллер заявляет, что следующий шаг для исследователей — лучше понять, почему эти две модели различаются, и как ученые могут получить более точные цифры содержания метана в атмосфере.
Хайек также делает акцент на том, что правительства разных стран должны признать это расхождение в цифрах и работать над более точными методами измерения парниковых газов в атмосфере.
Ну что же, это блестящий образец современного научного исследования, занимающегося фиктивной задачей, но которое приведет к вполне реальному сокращению производства и увеличению стоимости натурального мяса и молока.