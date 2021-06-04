Матановая лихорадка! Логичное следствие главной научной фальсификации международной климатической аферы — увеличения времен жизни малых газов атмосферы до тысяч и десятков тысяч лет, не превышающих в реальности двух лет. Такие газы можно назвать «фиктивно суперпарниковыми» (см. «Фальсификация и подлог! Переход на «зеленую» экономику не имеет оправдания»). Дошло до того, что суммарный фиктивный парниковый эффект этих газов объявлен равным парниковому эффекту СО 2 . Призывы ООН и стран ОЭСР сосредоточить усилия именно на сокращении суперпарниковых газов (в число которых входит метан) доказывает, что заказчиков конструкции антропогенного потепления парниковый эффект и глобальное потепление не волнует в принципе. Они прекрасно понимают, что уменьшение парникового эффекта за счет сокращения выбросов фиктивно суперпарниковых газов также будет фиктивно и реально будет существовать разве что на бумаге в отчетах ООН, ну, и в их кармане. Ничего удивительного, что метан сегодня начинает мерещится там, где его не может быть. Например, заявляется, что он образуется… при лесных пожарах!

Владимир Станулевич ИА REGNUM Коровы с телятами

Согласно данным нового экологического исследования, цифры, отражающие объёмы выбросов метана от животноводства, занижены и не отражают фактический уровень выбросов в атмосферу. Об этом сообщает канадский информационный портал CTVNEWS. СА 4 июня 2021 года.

Совместное исследование Нью-Йоркского университета и Университета Джона Хопкинса показало, что метод определения объёмов выброса метана, который используют Канада и Соединенные Штаты Америки, не отражает должным образом реальный объем выбросов в атмосферу — они могут быть выше на 30−90%.

« Государственные учреждения, такие как Агентство по окружающей среде и изменению климата Канады или Агентство по охране окружающей среды США, обычно используют то, что мы называем инвентаризацией для оценки выбросов парниковых газов », — говорит Скот Миллер, один из авторов исследования, профессор гигиены окружающей среды и инженерии Университета Джона Хопкинса.

По словам Миллера, такой подход к оценке выбросов метана включает подсчет популяций животных и определение в среднем количества метана, производимого домашним скотом.

« Положительным эффектом от использования этого метода является то, что вы получаете действительно ясное понимание того, какие процессы участвуют в выбросах парниковых газов , — говорит Миллер. — Люди, например, будут измерять выбросы от отдельных коров и понимать, как корм влияет на выбросы от коров ».

Дмитрий Налбандян. Успенское. Коровы. 1956

Однако исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Letters, показало, что оценки выбросов, полученные с использованием вышеописанного подхода, неточно фиксируют количество метана в атмосфере.

« С другой стороны, вы можете представить себе, когда вы проводите эти индивидуальные измерения, а затем экстраполируете их на все большие и большие масштабы, что существует какой-то другой процесс или что-то еще, что вы могли пропустит ь», — говорит Миллер.

Исследование показало, что, когда оценки выбросов, полученные на основе метода инвентаризации, сравнивались с оценками, полученными с использованием более дорогостоящего «нисходящего» метода тестирования, наблюдались значительные расхождения в объемах выбросов.

«Нисходящий» метод оценки уровня метана в атмосфере включает измерение выбросов парниковых газов в небе с помощью самолетов, телекоммуникационных вышек и спутников, а затем отслеживание их источников до уровня земли.

Однако Миллер объясняет, что нисходящий метод также имеет некоторые недостатки.

« Обратной стороной этого метода является то, что, если мы используем наблюдения с самолета, пролетевшего на высоте километра над поверхностью земли, мы не обязательно можем определить, исходили ли эти выбросы от коровы или от кучи навоза по соседству », — говорит он.

Мэтью Хайек, ведущий автор исследования и профессор экологии в Нью-Йоркском университете, говорит, что наиболее точные оценки будут использовать результаты обоих методов.

Хайек говорит, что заниженные отчеты о выбросах метана имеют международные последствия, поскольку интенсивное земледелие в Канаде и Соединенных Штатах постепенно становится мировым стандартом, а такие страны, как Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, стремятся перенять методы ведения сельского хозяйства в Северной Америке.

Антон Мауве. Отдыхающие коровы. 1880

Миллер заявляет, что следующий шаг для исследователей — лучше понять, почему эти две модели различаются, и как ученые могут получить более точные цифры содержания метана в атмосфере.

« Если это разногласие связано с тем, как мы оцениваем выбросы от навоза или как мы оцениваем выбросы от самих животных, эти разные источники будут означать очень разные вещи в попытке исказить информацию о выбросах» , — пояснил он.

Хайек также делает акцент на том, что правительства разных стран должны признать это расхождение в цифрах и работать над более точными методами измерения парниковых газов в атмосфере.

« Наша роль как ученых здесь состоит не в том, чтобы осуждать или поощрять, а в том, чтобы предупреждать, — добавил он. — И наше исследование стало предупреждением и указанием на проблему, которая не получила должного внимания ».

Ну что же, это блестящий образец современного научного исследования, занимающегося фиктивной задачей, но которое приведет к вполне реальному сокращению производства и увеличению стоимости натурального мяса и молока.