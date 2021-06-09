На форуме «Африканский круглый стол» лица, принимающие решения, из числа политических, деловых кругов и гражданского общества обсудят новые пути совместной работы Европы и Африки.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Об этом сообщает информационное агентство Deutsche Welle 9 июня 2021 года.

Политики, бизнесмены и представители гражданского общества собираются в Берлине 9 июня 2021 года на специальный круглый стол по Африке. Заявленная цель европейских и африканских политиков — создание равноправного партнерства после окончания пандемии коронавирусной инфекции. Организаторы мероприятия — Global Perspectives Initiative (GPI) — считают, что и Африка, и Европа сильно пострадали от эпидемии COVID-19, и последовавший за этим экономический кризис представляет собой возможность для перемен. Теперь они хотят обсудить в «конструктивном диалоге», какие совместные реформы можно разработать для построения устойчивой экономики.

« Соседний континент предлагает нам разнообразные возможности и должен стоять на первом месте в повестке дня Европейского союза , — заявила генеральный директор GPI Ингрид Хамм. — Африка находится на подъеме. Скоро мы увидим Африку такой, какой мы видели Азию 30 лет назад ».

По словам Хамм, обе стороны настроены оптимистично. Она сказала, что Африка, вслед за Европой, стремится к «зеленому» переходу. Эти цели, по мнению Хамм, должны быть взаимосвязаны, поскольку два континента стремятся восстановить свою экономику после пандемии.

International Labour Organization ILO Производство больничных коек. Булавайо, Зимбабве

Президент Сенегала Маки Салл также поддерживает эти идеи и европейские цели. Он откроет онлайн-мероприятие вместе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

« Европе нужна Африка, и наоборот. Мы должны работать вместе как партнеры, уважая друг друга , — сказал Салл немецкому телеканалу NTV. — Мы не просим о помощи. Мы хотим получить доступ к финансовым рынкам на разумных условиях ».

Призыв к поддержке развития промышленности Африки, созданию новых железнодорожных линий и надежной электросети также нашел отклик у ряда европейских политиков.

Генеральный директор ВТО Оконджо-Ивеала призывает к возрождению зоны свободной торговли и новой версии глобализации, которая лучше интегрирует африканские рынки и связывает их с устойчивыми цепочками создания стоимости.

Африканский участник круглого стола Мо Ибрагим, владелец суданской компании — оператора мобильной связи и основатель Фонда Мо Ибрагима, недавно высказался за создание более инновационных моделей экономического роста и новых рабочих мест после пандемии. По словам Ибрагима, мир и безопасность — жизненно важные условия для развития этого проекта.

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Он также с оптимизмом воспринял заявление президента Франции Эммануэля Макрона в мае 2021 года о том, что более богатые страны стремятся поднять экономику Африки за счет помощи в миллиарды евро. К тому же Макрон призывает отказаться от патентов на вакцины, чтобы наладить производство вакцин в Африке. На днях стало известно, что Париж списал весь долг Судана Франции.

Но Роберт Каппель из Лейпцигского университета сказал, что, по его мнению, план Макрона вызовет новую волну долгов Судана.

«Этот план очень проблематичен, потому что он основан на старых формулах: макроэкономическая либерализация, приватизация, больше обязательств по управлению долгом, — сказал аналитик. — Это не может решить климатический кризис, а нехватка рабочих мест станет катастрофической. Ежегодно 20 миллионов человек ищут работу на континенте, но только 5% из них, возможно, найдут её».

Каппель сказал, что видит необходимость в развитии малых и средних предприятий и фармацевтических компаний.

Неравные торгово-экономические отношения вынуждают всё больше и больше людей мигрировать из одной страны континента в другую; порой это вызывает политические и вооруженные конфликты. По мнению африканского аналитика, у ЕС нет разумного плана по реальной перезагрузке в регионе.

International Labour Organization ILO Рынок в Кампале, Уганда

По мнению Каппеля, Африка довольно давно выпала из повестки дня ЕС, который продолжает использовать старые концепции, чтобы работать над сохранением постколониальных отношений, не заявляя никаких новых вариантов. Он заявил, что ЕС больше озабочен своими проблемами.