В редакционной статье «Лидерство Байдена в области климата зависит от мобилизации частных финансов», опубликованной 21 июня 2021 года на сайте общественно-политического портала Eastasiaforum, довольно откровенно излагаются климатические планы крупного частного финансового капитала, якобы искренне озабоченного проблемой изменения климата.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

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Чтобы выиграть битву с изменением климата в ближайшее десятилетие потребуются инвестиции на сумму более $35 трлн. У большинства правительств мира нет таких денег, чтобы заполнить этот дефицит. В то время как многие празднуют возвращение лидерства США в области изменения климата, именно от способности президента США Джо Байдена по привлечению частного финансирования будет зависеть успешность его правления как в экономическом плане, так и в получении достаточной внутренней и международной политической поддержки в решении проблемы климата.

COVID-19 позволил оценить масштабы климатической проблемы. Закрытие предприятий, отмена рейсов самолетов, простой автомобилей и закрытие заводов во время COVID-19 сократило глобальные выбросы углерода примерно на 7%. Этот пример помогает проиллюстрировать масштаб климатической проблемы. Если мы хотим избежать повышения глобальной температуры на 1,5 градуса, то нам придется добиваться такого же снижения выбросов углерода каждый год в течение 10 лет.

The National Guard Коронавирус в США

Учитывая, что закрывать мировую экономику каждый год невозможно, правительствам во всем мире необходимо будет коренным образом преобразовать свою экономику, если они хотят устойчиво сокращать выбросы углерода и делать это с наименьшими возможными потерями для средств к существованию людей. Помимо установления цены на углерод, достаточной, чтобы вызвать эти изменения, для достижения этого также потребуются новые инвестиции в зеленую инфраструктуру и технологии, причем в большом объеме.

Ежегодное производство электромобилей необходимо увеличить в десять раз, чтобы к 2030 году достичь нулевого уровня выбросов. Количество зарядных станций необходимо увеличить в 31 раз. Согласно одной из оценок, до 2% территории США необходимо будет покрыть солнечными батареями и ветряными электростанциями. Горнодобывающим компаниям необходимо будет увеличить добычу полезных ископаемых, используемых в этих технологиях, более чем на 500%.

Если в климатической повестке Байдена не появятся практические способы применения триллионов долларов частных финансов, то ему будет нелегко достичь своих климатических целей.

С экономической точки зрения у правительств большинства стран мира нет финансовых возможностей для осуществления необходимого уровня инвестиций. Это особенно верно для развивающихся стран из-за высокого уровня долга, номинированного в иностранной валюте, неразвитости финансовых систем и слабой основы денежно-кредитной политики. Это также верно для большинства европейских стран, которые имеют ограниченное фискальное пространство из-за отсутствия независимой денежно-кредитной политики, общего обменного курса и фискальных правил ЕС в отношении долга и дефицита.

В политическом плане Байдену необходимо апеллировать к обеим полюсам политики, особенно с учетом незначительного демократического большинства в Конгрессе и политически разнородной группы стран G20, которую ему нужно убедить. «Новый зеленый курс» может быть привлекательным для левых политических сил США, но правые политические хотят решений, в которых будет участвовать частный сектор.

CEphoto Загрязнение окружающей среды

Климатическая математика означает, что инвестиции частного сектора будут не просто важны, критически важны. Наша способность бороться с изменением климата зависит от способности мировых финансовых систем направлять достаточные финансовые средства туда, где они необходимы для выхода из углеродно-зависимой экономики.

К счастью, есть практические вещи, которые администрация Байдена может сделать на глобальном уровне для увеличения частных инвестиций в борьбу с изменением климата.

Во-первых, Байден может возглавить реформу правил глобального капитала вокруг резервов, которые банки должны иметь, чтобы противостоять потрясениям. Растущее количество исследований показывает, что заемщики с сильной экологической репутацией менее склонны к дефолту. Это означает, что эти ссуды и ценные бумаги, подкрепленные этими ссудами, более безопасны, чем их экологически неблагоприятные аналоги. Если бы глобальные правила капитала учитывали это, у банков был бы стимул выдавать больше зеленых кредитов, держать больше зеленых долгов на своих балансах и, таким образом, направлять больше средств на зеленые инициативы, одновременно укрепляя финансовую стабильность.

Во-вторых, Байден должен возглавить процесс стандартизации того, что считается «зеленым» в контексте зеленого финансирования. Существует множество метрик и индикаторов, но они редко совпадают. Это проблема. Природа финансового капитала означает, что эти показатели должны быть последовательными и согласованными на глобальном уровне, если глобальные правила должны быть разработаны в этой области. Все больше и больше стран разрабатывают свои собственные индикаторы — от Канады и Китая до Сингапура — но последовательность будет иметь решающее значение для эффективного функционирования глобальных рынков. В нашей передовой статье на этой неделе Роберт Стоу дает оценку утверждениям о том, что США вернули себе лидерство в проблеме изменения климата. Хотя Байден многое сделал — от повторного присоединения к Парижскому соглашению, внедрения ориентированных на климат фискальных стимулов, подписания ряда распоряжений о сокращении выбросов и проведения глобального саммита по изменению климата — некоторые считают, что возвращение США больше напоминает возвращение в класс студента-прогульщика, чем возвращение великого царя, готового возглавить битву. Вполне обоснованные опасения заключаются в том, что приход Байдена — всего лишь очередной зигзаг американской климатической политики, а не стабильная приверженность, необходимая для решительного лидерства.

« Президент Байден имеет в Конгрессе ничтожное большинство, что делает законодательство, которое потребуется для выполнения большей части его амбициозной повестки в области климата, недостижимым , — предупреждает Стоу. — Президентский план развития зелёной инфраструктуры уже находится под угрозой в Конгрессе. Байден может потерять даже имеющееся незначительное большинство в Конгрессе уже на промежуточных выборах 2022 года, а потенциально и само президентство в 2024 году в пользу республиканца, подобного Трампу, что подвергнет начатые им действия огромному риску ».

Executive Office of the President of the United States Палата представителей Конгресса США

Одна из основных целей климатического саммита Байдена заключалась в том, чтобы предоставить странам, являющимся крупнейшими эмитентами парниковых газов, возможность внести более амбициозные обязательства в соответствии с Парижским соглашением. Ряд лидеров объявили о новых обязательствах, в том числе лидеры Южной Кореи и Японии. Однако Китай и Индия, первая и четвертая по величине выбросов страны мира, этого не сделали, хотя Китай когда-то ранее взял на себя обязательство по достижению нулевых выбросов углерода к 2060 году.

Чтобы привлечь внимание этих стран, Байдену необходимо предложить им практические решения, которые помогут профинансировать климатические инвестиции, в которых они отчаянно нуждаются. Ограниченное фискальное пространство, сложная внутренняя политика и политически разобщенная G20 означает, что привлечение частного финансирования может стать решающим способом достижения прогресса, выходящего за рамки простой риторики.

Успех в борьбе с изменением климата будет зависеть от того, справится ли наша финансовая система с этой задачей. Без ключевых реформ, которые зафиксируют реальную ценность зеленых инвестиций, этого не будет.