Перевод статьи «Реальные угрозы для планеты и людей — открытое мнение» Пола Дриссена, старшего научного сотрудника комитета «За конструктивное будущее» и Центра защиты свободного предпринимательства, некоммерческих институтов государственной политики, занимающихся вопросами энергетики, окружающей среды, экономического развития и международных отношений, опубликованной 5 июля 2021 года информационным порталом Eurasia review.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экология США

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Экологическая активность была губительной уже тогда, когда я писал свою книгу «Эко-империализм: зеленая сила — черная смерть» — 18 лет назад.

С тех пор ситуация неуклонно ухудшалась, особенно в связи с истерией по поводу «надвигающегося антропогенного климатического апокалипсиса», приводящего к еще более жестким требованиям избавить мир от ископаемого топлива и запретить или снизить современные стандарты жизни.

Требования достигли каких-то невообразимых крайностей, основанных, в первую очередь, на компьютерных моделях GIGO и необоснованных утверждениях о повышении планетарной температуры, изменениях в погоде, тающих ледяных шапках и исчезающей дикой природе. Эти утверждения не имеют под собой реальных свидетельств, но климатические алармисты представляют их как евангельскую истину.

Одна группа экологических экстремистов хочет превратить то, что она называет «экоцид», в «международное преступление» для того, чтобы преследовать и заключать в тюрьму политических лидеров и руководителей корпораций, которые участвовали в «массовом экологическом разрушении», которое, по утверждениям этих фанатиков, теперь достигло масштабов, «аналогичных» нацистскому геноциду.

Обложки изданий книги Paul Driessen. Eco-Imperialism: Green Power Black Death 2002 и 2010 годов

Другие агитируют за «Великую перезагрузку», то есть требуют, чтобы корпорации отказались от своих традиционных ролей и целей и вместо этого сосредоточились на «спасении планеты» и продвижении расового и гендерного «равенства». Это неизбежно означает, что компании должны принять «определенную степень экологической диктатуры», корпоративно-государственную тиранию и «нисходящий авторитаризм». Но взамен они получат огромные прибыли, пытаясь заменить надежную энергетику альтернативной, снижая при этом уровень жизни среднего и рабочего класса во имя стабильности климата.

Лево-радикальные движения обычно используют эко-истерию и нацистские аналогии, чтобы отвлечь внимание от ужасных болезней и смертей, которые они нанесли «цветным людям» третьего мира, отказывая им в доступе к надежным энергоснабжению и к современным технологиям ведения сельского хозяйства. Негативные эпитеты в адрес поставщиков, потребителей и защитников ископаемого топлива так же бессмысленны, злобны и безосновательны, как и заявления нацистов, оправдывающие истребление евреев, цыган, славян, инвалидов и других «нежелательных людей».

Между тем в реальном мире реальные угрозы нашей планете, людям, дикой природе и свободам исходят именно от зеленых фанатиков, которые требуют, чтобы мы заменили углеводородную энергетику электричеством, вырабатываемом зависящими от погоды ветряными турбинами и солнечными панелями, и огромными аккумуляторами в пол тонны весом для автомобиля Tesla.

Этот новый зеленый курс повернет вспять создание рабочих мест, экономический рост, сбор доходов, а также улучшение здоровья и благосостояния людей. Это также нанесёт экологический ущерб беспрецедентных в истории масштабов.

Пол Дриссен, старший научный сотрудник комитета «За конструктивное будущее»

Администрация Джо Байдена хочет, чтобы к 2030 году производство электроэнергии без использования углеводородов составило 80%, к 2035 году — 100%, а к 2050 году ископаемое топливо было исключено из всех секторов экономики США. Это потребует исключения угля и природного газа для производства электроэнергии; бензина и дизельного топлива для транспортных средств; природного газа для плавки металла и других видов производства, а также для отопления, приготовления пищи и нагрева воды.

В совокупности это приведет к увеличению годовой потребности страны в электроэнергии с примерно 2,7 млрд мегаватт-часов (доля ископаемого топлива в общем объеме электроэнергии США в 2018 году) до почти 7,5 млрд мегаватт-часов в год к 2050 году. Потребуется значительная дополнительная выработка для постоянного пополнения резервной энергии — заряда аккумуляторов в расчёте на безветреные и пасмурные дни, чтобы защитить общество от отключений электроэнергии, кибератак и массового коллапса.

Для выработки всего этого электричества без новых атомных и гидроэлектростанций потребуются десятки тысяч морских ветряных турбин высотой 850 футов, сотни тысяч (возможно, миллионы) наземных турбин несколько меньшего размера и миллиарды фотоэлектрических солнечных панелей. Для обеспечения достаточного количества электроэнергии по всей стране даже на одну неделю в безветреные и пасмурные дни потребуется более миллиарда аккумуляторных модулей. Чтобы соединить все это в сеть между населенными пунктами, потребуются тысячи миль новых линий электропередачи.

Gage Skidmore Джо Байден

Цифры заоблачные, потому что доля ветра и солнца в производстве электричества составляет только 25−50% в год, и чем больше зеленой электроэнергии нам нужно, тем больше мы должны поставить турбин и солнечных панелей в районах с более низким объемом выработки (15−20% в год). Только план президента Байдена по установке 30 000 мегаватт ветровой энергии у побережья Америки к 2030 году потребует 2100 турбин мощностью 14 МВт. Даже если бы они работали на полную мощность 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, они не смогли бы удовлетворить пиковые летние потребности в электроэнергии штата Нью-Йорк, а тем более прибрежных штатов или США в целом.

Даже если ветряные и солнечные установки не будут смонтированы на наиболее уязвимых территориях, они все равно нарушат или разрушат живописные районы, пахотные земли и места обитания диких животных. Лопасти турбины убьют миллионы птиц и летучих мышей. Вибрационный шум от морских турбин нарушит навигацию и общение китов и дельфинов.

Все эти турбины, панели, батареи и линии электропередач потребуют десятков миллиардов тонн невозобновляемого железа, меди, алюминия, кобальта, лития, редкоземельных элементов, пластмасс, известняка и других материалов. Для этого потребуется добыча, дробление, переработка и транспортировка десятков миллиардов тонн руды из тысяч шахт и карьеров с использованием гигантского бензинового и дизельного оборудования, с последующей плавкой и производством — и всё это с использованием ископаемого топлива. Ничто из вышеперечисленного не является чистым, зеленым или экологически безопасным.

(сс) reynermedia Ветряная электростанция

В этих энергоемких видах деятельности часто используются опасные химические вещества и выделяются токсичные загрязнители. Они требуют огромных объемов воды, часто в самых бедных с точки зрения воды регионах мира. Они вызывают кислотный дренаж шахт, создают горы пустой породы и часто приводят к образованию огромных «озер» токсичных химикатов.

Только для этой первоначальной программы Байдена оффшорной ветроэнергетике потребуются миллионы тонн материалов, в том числе 110 000 тонн меди. Среднее содержание 0,44% меди во всех типах месторождений медной руды сегодня означает, что только для первых 2100 морских турбин потребуется добыча, дробление и переработка 25 млн тонн медной руды после удаления примерно 40 млн тонн вышележащих пород.

Добавьте материалы для солнечных панелей, береговых ветряных турбин, резервных аккумуляторных систем, подводных и береговых линий электропередач, электромобилей, систем электрического отопления и других технологий — «преобразование энергии в США» потребует сырья, превышающего весь мировой оборот и прогнозируемые возможности добычи и переработки. Глобальный зеленый курс потребует добычи половины ресурсов нашей Солнечной системы.

Экологические фанатики настаивают на том, что Соединенные Штаты продолжают блокировать или запрещать добычу полезных ископаемых, и тем самым не поддерживают их грандиозную энергетическую, экономическую и социальную перезагрузку. Они и команда Байдена настаивают на том, чтобы мы передали всю эту добычу на аутсорсинг, в основном, в Китай. Им наплевать на угрозу нашей национальной безопасности, во главу угла они ставят мнимую приверженность защите окружающей среды, правам человека и климатической справедливости.

Китайские компании уже контролируют добычу и переработку многих полезных ископаемых, добываемых в Африке и других странах; они производят большую часть ветряных турбин, солнечных панелей и батарей в США. Они определенно не соблюдают законы и стандарты США в области защиты окружающей среды, контроля загрязнения, мелиорации земель, безопасности на рабочем месте, справедливой заработной платы, детского и рабского труда или прав человека.

Tasnimnews.com Китай в Африке

Около 40 000 детей в возрасте четырех лет уже трудятся со своими родителями на рудниках Демократической Республики Конго за несколько долларов в день под постоянной угрозой обрушения и отравления токсичной и радиоактивной грязью, пылью и водой. Это происходит просто для того, чтобы удовлетворить сегодняшние потребности в кобальте, которые в ближайшем будущем резко возрастут в рамках Зеленого нового курса. Кобальтовая руда отправляется в Китай для обработки на заводах, которые имеют одинаково отвратительные условия труда, вызывающие заболевания раком, болезни крови и другие проблемы со здоровьем.

Огромная токсичная свалка сточных вод от добычи и переработки редкоземельных элементов во Внутренней Монголии разрушила сельское хозяйство и создала серьезные проблемы для здоровья рабочих и жителей. Китай использует рабский труд уйгуров для создания солнечных панелей для продажи в США и Европе.

На фоне этих событий с защитниками климата и прав человека случается апоплексический удар, когда производители и импортеры одежды и кофе не соблюдают свои высокие стандарты «справедливой торговли».

Между тем комитет «За конструктивное будущее» поддерживает судебный процесс против администрации Байдена, поданный несколькими штатами по поводу её планов по отказу от ископаемого топлива и фальшивых заявлений о «социальных издержках углерода». Этим он привносит реальность в фантазии о «климатическом хаосе» и «возобновляемых источниках энергии».