В общем хоре позитивного настроя в отношении глобального (европейского и американского) зеленого курса пробриваются голоса тех, кто критично смотрит на последствия объявленной ЕС и США борьбы с глобальным потеплением, а также способен выявить главных интересантов и выгодоприобретателей перекройки мировой экономики по зелёным лекалам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Среди них Хайден Людвиг, старший исследователь в Capital Research Center, магистр государственной политики Университета Джорджа Мейсона. Предлагаем вашему вниманию перевод его статьи «Ставленники Зеленой лагуны реанимируют Парижское соглашение», опубликованное 18 июня 2021 года на сайте Capital Research Center.

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Сан-Франциско наводнен пятью вещами: бездомными, выброшенными иглами, мусором, человеческими фекалиями и практически неограниченными деньгами для экологических активистов. Этот когда-то великий город, стоящий на берегу залива, сегодня является эпицентром деятельности кучки спонсоров и влиятельных групп активистов, пытающихся предать забвению процветание и энергетическую независимость Америки. Из их уст вырываются кошмарные предупреждения и лозунги: нужно положить конец нефтяной, газовой и угольной промышленности! Необходимо ввести общенациональные запреты на гидроразрыв пласта! Возврат к Парижскому соглашению по климату неизбежен! Нужен радикальный Новый зеленый курс! Скоро наступит возмездие «экологической справедливости» для так называемых загрязнителей климата штрафами и даже тюремным заключением!

Kitchen Сан-Франциско

«Делай, как я говорю, а не как я делаю» — вполне подходящий девиз для экологических активистов. Со своих башен эко-мандарины предсказывают грядущий климатический апокалипсис и ограничение свободы, которой мы должны пожертвовать, чтобы предотвратить его. Однако они почти никогда не следуют своей собственной политике. Те же гуру глобального потепления, которые говорят американцам Среднего Запада, что ледяные шапки тают, а уровень моря поднимается из-за того, что американцы всё еще водят автомобили, живут в самых красивых прибрежных городах мира и владеют частными яхтами и самолетами.

Ни один город не является более ярким свидетельством лицемерия в отношении климата, чем Сан-Франциско, где проживают некоторые из крупнейших спонсоров эко-активистов: Фонд Sea Change, Фонд энергетики (Energy Foundation) и некоммерческая сеть Тома Стайера (Tom Steyer). За последние два десятилетия эти гиганты выплатили грантов на сумму более $2 млрд, причем почти все они принадлежат группам, лоббирующим Парижское климатическое соглашение, запреты на гидроразрыв и Новый зеленый курс — самую радикальную экологическую политику в истории Америки.

Это так называемая экономика новой энергии, за которую платят миллиардеры-менеджеры хедж-фондов и идеологически мотивированные, освобожденные от налогов фонды, стремящиеся переделать Америку по своему собственному образу. По иронии судьбы один из миллиардеров, Том Стайер, заработал большую часть своего состояния, торгуя в нефтяной и газовой промышленности. Если они добьются своего, ожидайте мрачного будущего — нищета и судебные преследования с целью торжества «экологической справедливости».

Gage Skidmore Том Стайер

4 ноября 2020 года — на следующий день после президентских выборов — Соединенные Штаты официально вышли из Парижского климатического соглашения, заключенного президентом Бараком Обамой в 2015 году.

Хотя официальные лица при администрации Обамы вели переговоры по Парижскому соглашению как по иностранному договору, оно так и не получило голосования в контролируемом на тот момент республиканцами Сенате США. Экологические группы даже советовали администрации не называть Парижское соглашение «договором», так как Конституция четко требует, чтобы иностранные договоры были ратифицированы Сенатом.

Presidencia de la República Mexicana Главы делегаций на конференции по климату в Париже

Согласно оценке, основанной на модели Министерства энергетики США, Парижское соглашение по климату могло стоить средней семье из четырех человек более $20 000 потерянного дохода, повысить цены на электроэнергию для домашних хозяйств на 20% и в итоге обойтись экономике США в $2,5 трлн к 2035 году.

Выход Трампа из Парижского соглашения стал знаковой победой конституционного правительства и американской экономики, но при новом президенте эта победа была обращена вспять, и страна вновь присоединилась к Парижскому климатическому соглашению после того, как президент Джо Байден подписал соответствующий указ.

Это станет источником новых доходов для эко-активистов, ярких сторонников парижского «договора», а не только для Тома Стейера.