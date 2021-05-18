Высокопоставленный чиновник ЕС по борьбе с изменением климата поддержал призыв партии немецких зеленых об изменении налогов и цен таким образом, чтобы железнодорожные перевозки стали более популярными, чем авиаперелёты.

Роберт Саакянц Продакшн

Об этом сообщает ВВС 25 мая 2021 года.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил:

«Я поддерживаю введение налогообложения на керосин, как и другие виды топлива. <…> Никто не должен летать больше десяти или двенадцати раз в год».

Однако он не поддержал призыв лидера Партии зеленых Германии Анналены Бэрбок запретить полеты на короткие расстояния.

« Семья, путешествующая на поезде, должна платить меньше за билет на поезд, чем на ближние авиарейсы. Ближние рейсы больше не должны существовать в долгосрочной перспективе », — сказала Бэрбок в интервью газете Bildam Sonntag.

Она объявила, что правительство во главе с зелеными сделает так, что бюджетные рейсы, например на Майорку стоимостью всего 29 евро, останутся в прошлом.

« Благоприятное для климата налогообложение топлива и повышение стоимости билетов остановило бы такие демпинговые цены », — уверена она.

В Германии, как и во многих других странах, авиационный керосин освобожден от налогов на энергию.

Бэрбок добавила, что чрезвычайная климатическая программа зеленых будет включать обязательное использование солнечных батарей в новых зданиях.

В интервью немецкому медиапорталу Funke Media Франс Тиммерманс заявил, что если граждан ЕС можно будет убедить ограничиться одним рейсом в год, «тогда не будет никаких проблем — ни для климата, ни для их кошельков».

Heinrich-Böll-Stiftung Анналена Бэрбок. 2012

В апреле 2021 года депутаты Национального собрания Франции проголосовали за законопроект о прекращении ближних рейсов при условии, что такое же путешествие можно совершить поездом менее чем за два с половиной часа. Верхняя палата Франции — сенат — ещё не проголосовала за этот законопроект.

Около 2,4% мировых выбросов CO 2 приходится на долю авиации. Вместе с другими парниковыми газами, производимыми самолетами, на авиационную отрасль приходится около 5% глобального потепления.

В Германии позиция зеленых подверглась критике со стороны правоцентристской группы Ангелы Меркель и со стороны оппозиционных либеральных свободных демократов.

Ульрих Ланге, баварский союзник ХДС, так прокомментировал предложение зеленых:

«Ясно, что авиация должна внести свой вклад в защиту климата. Но запрет на полеты на короткие расстояния и массовое повышение цен на полеты — неправильный путь».

Популярность партии зеленых резко возросла в преддверии всеобщих выборов в сентябре 2021 года.

Анналена Бэрбок — кандидат от зеленых на место канцлера Ангелы Меркель от Христианско-демократического союза (ХДС).

Опросы общественного мнения показывают, что «зеленые» сравнялись с ХДС по популярности, и теперь их рейтинг составляет 25%. Если они сохранят свои позиции до выборов, то смогут возглавить следующую немецкую коалицию, а Анналена Бэрбок станет канцлером.