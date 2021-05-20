Мировое энергетическое агентство хочет запретить газовые котлы
Необходимость отказа от использования газовых котлов в системах отопления является одним из 400 шагов на пути к достижению нулевых выбросов парниковых газов, которые предлагаются Дорожной картой развития мирового энергетического сектора, разработанной Международным энергетическим агентством (МЭА). Об этом сообщает BBC 19 мая 2021 года.
Дорожная карта проектом решения климатического форума COP26 в Глазго в ноябре 2021 года, когда страны мира попытаются согласовать меры, необходимые для претворения в жизнь Парижского климатического соглашения.
Энергетический сектор, по мнению МЭА, является источником около 75% выбросов парниковых газов, которые приводят к глобальному повышению температуры. Но встаёт вопрос — как отапливать жилые дома?
Предлагаются варианты моделей котлов, которые могут переключаться на сжигание водорода, правда, стоить они будут на £100 больше, чем стандартный газовый котел за £2000.
Советники по климату утверждают, что водород сможет отапливать только около 11% домов, потому что подача водорода будет ограничена. Ожидается, что большинство домов будет обогреваться тепловыми насосами, которые извлекают тепло из воздуха, земли или воды — что-то вроде холодильника, работающего в обратном направлении, который продается по цене от £6000 до £18 000.
Планируется субсидировать такое оборудование, но депутаты британского Парламента говорят, что правительству придется сильно помочь домовладельцам. Более того, тепловым насосам требуется высокий уровень изоляции, что не всегда возможно.
Рассматриваются и другие технологии. Например, дома в Корнуолле может обогреть геотермальное тепло. Не исключается также использование и ядерной энергии для отопления.
Но сама задача по переводу отопления с газа на альтернативные способы будет дорогостоящей и сложной.
По мнению климатологов, чтобы сохранить мир в безопасности, к концу этого столетия рост глобальной температуры не должен превысить 1,5°C. Чтобы приблизиться к решению этой задачи, выбросы парниковых газов должны сократиться вдвое к 2030 году и практически упасть до нуля к 2050 году.
В новой дорожной карте МЭА эксперты прописали реальные, по их представлению, шаги для достижения этой цели. Они утверждают, что при этом появятся миллионы рабочих мест и произойдёт ускорение экономического роста. Также в документе предполагается, что к 2050 мировая экономика вырастет в два раза, а прирост населения составит 2 млрд, при этом спрос на энергию сократится на 8%.
Авторы дорожной карты говорят, что их план позволяет добиться этого без компенсации выбросов углерода и с низким уровнем использования технологий удаления углерода из атмосферы.
Однако путь МЭА к нулевым выбросам потребует огромных инвестиций и беспрецедентного международного сотрудничества. Эти шаги также окажут прямое влияние на потребителей во всем мире.
Те же эксперты МЭА посчитали, что отопление домов газом в настоящее время является основным источником выбросов парниковых газов во многих странах, на долю которого приходится около 20% выбросов CO2 в США и Великобритании.
Стремление МЭА к нулевым выбросам означает, что всего через четыре года не должно быть продано ни одного нового котла, работающего на ископаемом топливе, за исключением тех случаев, когда они совместимы с водородом.
МЭА заявляет, что, помимо экологизации энергосистемы, её необходимо будет расширить, чтобы обеспечить электроэнергией 785 млн человек в мире, которые в настоящее время не имеют к ней доступа. Чтобы решить эту задачу, миру потребуется в четыре раза больше энергии ветра и солнца, чем в 2020 году.
Хотя масштабы трансформации беспрецедентны, МЭА считает, что к 2030 году будет создано около 14 млн рабочих мест, а инвестиции в производство энергии вырастут до $5 трлн, что приведет к росту мирового ВВП.
Одним из вопросов, который вызвал беспокойство у экологов, является упоминание в дорожной карте непроверенных технологий, таких как улавливание, использование и хранение углерода.
Есть также опасения по поводу биоэнергетики, которая предполагает использование деревьев, сельскохозяйственных культур и растений для производства жидкого топлива или электроэнергии.
Достижение нулевых выбросов предполагает значительный рост этого источника энергии, примерно на 60%, при том что энергетические культуры и лесные плантации займут на 25% больше земли, чем используется сегодня для производства биоэнергии.