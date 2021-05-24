Эксплуатация футбольных стадионов и частые переезды и перелёты футболистов и болельщиков создают недопустимо большой, по мнению климатических алармистов, углеродный след. А приближающийся 60-й чемпионат Европы по футболу, который собираются проводить в 11 европейских странах, — климатическое преступление.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Футбольный стадион рассматривается экологическими алармистами как место, где можно снизить воздействие на окружающую среду. Но в международной турнирной системе сокращение выбросов не предусмотрено.

Об этом пишет портал EURACTIV.COM 24 мая 2021 года.

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16-й чемпионат Европы УЕФА должен стать уникальным турниром. Дело в том, что чемпионат по футболу Евро-2020 был отложен из-за пандемии. В 2021 году чемпионат должен пройти в июне и предусматривает ограничения по количеству зрителей.

Уникальность мероприятию добавляет и то, что в 2021 году оно будет проходить в 11 европейских странах вместо одной или двух, как обычно. Эта инициатива была предложена в 2020 году главой УЕФА Мишелем Платини, который назвал её «романтическим» разовым мероприятием в честь 60-летия турнира.

Но, помимо круглой даты и пандемии, соревнование характеризуется ещё и тем, что в его преддверии слишком много внимания уделяется влиянию зрелищных видов спорта на климат.

Напомним, что ЕС поставил в рамках своего Зелёного курса цель сократить выбросы на 55% к 2020 году и до нуля к 2050 году, а поэтому каждый сектор экономики должен вносить свой вклад в достижение этой цели.

Выбросы в атмосферу

Соответственно, приверженцы климатической повестки задаются вопросом: соответствует ли проведение турнира в 11 странах этому «зеленому идеалу»? По словам экологических алармистов, зрелищные турниры уже плохо сказываются на климате из-за большого энергопотребления стадионов, а также из-за дополнительных поездок к месту проведения соревнований.

В своих рассуждениях в качестве аргумента они приводят следующую чисто бухгалтерскую калькуляцию. Большой стадион потребляет около 10 000 мегаватт-часов (МВт-ч) электроэнергии в год и до 25 000 кВт-ч во время 90-минутного матча. Энергия, использованная во время одного матча, достаточна для обеспечения дюжины домов в течение целого года.

По данным консалтинговой компании Selectra, только на освещение стадиона приходится почти 40% всей энергии, потребляемой во время матча. Речь идет не только о равномерном освещении поля, но и о табло, мониторах и рекламных экранах. На общественное питание, отопление и охлаждение приходится около 20%. На мощные спутниковые передатчики и HD-камеры, необходимые для трансляции игр, приходится около 11% потребляемой энергии.

И это лишь часть общего углеродного следа одного футбольного турнира. По грубым оценкам Чарли Роджерса, консультанта консалтинговой компании SmallWorld, во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России углеродный след составил 2,2 миллиона тонн эквивалента CO 2 , что сопоставимо с выбросами от производства полпинты пива на каждого человека на планете. Самая большая доля выбросов приходилась на транспорт — это 74% от общего углеродного следа болельщиков и команд; выбросы от жилья составили 12%; от продуктов питания и напитков — 5%; от строительства временных объектов — 4%; от производства товаров — 3%.

Учитывая, что транспорт является самым большим источником выбросов, чемпионат Евро-2020, который пройдет в 2021 году, обещает снижение выбросов, потому что гораздо меньше людей будет ездить за границу для посещения матчей.

Но в то же время сторонники защиты климата считают, что новая идея провести турнир в 11 странах, а не в одной или двух, может создать опасный прецедент. Они уверены, что такое развитие событий идет вразрез с общественным мнением, ведь под давлением климатической рекламной кампании в ЕС число инициатив болельщиков, пытающихся сделать футбол более экологичным, растет.

Футбольный стадион

Например, в Германии была запущена инициатива под названием UnserFußball («Наш футбол»), направленная на поощрение честной конкуренции, а также на повышение социальной и экологической ответственности футбольных клубов. Его уже подписали почти 3000 фан-клубов, в которые входит в общей сложности около полумиллиона фанатов.

«Существует множество фанатов, которые призывают к изменению ценностей в футболе, — говорит Мануэль Габер, один их исполнителей германской инициативы. — Но удивительно мало что произошло в этом отношении в самих футбольных клубах и ассоциациях».

Во Франции футбольные клубы также испытывают все большее давление со стороны экологических движений. Французский зеленый депутат Европарламента Карима Делли, возглавляющая транспортную комиссию Европейского парламента, в прошлом году раскритиковала футбольные клубы за их чрезмерно частые поездки.

«Если изменение климата является проблемой для всех, то это должно быть проблемой и для мира футбола», — заявила она.

Карима Делли довольно бурно отреагировала на известие о том, что футбольный клуб «Лион» прилетел в Париж самолетом, хотя поездка на поезде занимала два часа. Она также напала на футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» за то, что тот полетел на самолёте в Дижон, который находится всего в полутора часах езды на поезде от Парижа.